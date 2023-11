La salida de Jorge Almirón golpeó fuerte puertas adentro en el mundo Boca, ya que ahora deberán encarar la recta final del año, en la que disputan la Copa de la Liga Profesional y la Copa Argentina sin su entrenador, y con el difícil objetivo de clasificar al equipo a la siguiente Copa CONMEBOL Libertadores.

Mientras se espera la resolución del Consejo de Fútbol sobre el posible entrenador, hay un entrenador experimentado como Luiz Felipe Scolari, mejor conocido como Felipão, quien en más de una oportunidad mostró públicamente su deseo de ser el Director Técnico del elenco de La Ribera.

La última vez que lo hizo, fue justamente previo a la llegada de Jorge Almirón. En aquella ocasión, se encontraba sin equipo tras su paso por Athlético Paranaense, y fue ofrecido a Boca, tal como informó Cesar Luis Merlo, que agregaba que estaba dispuesto a bajarse el salario para llegar al club.

Además, el mismo entrenador brasileño confesó que una vez estuvo cerca de arreglar para ser el entrenador del Xeneize: “Estuve cerca de dirigir a Boca, una vez fue real”, expresó Felipão en ESPN, y añadió: “No recuerdo el año y no me acuerdo con quién (fue con José Beraldi, en las elecciones de 2019), pero después no se dio porque perdió las elecciones“.

Siguiendo con esto, en el 2020, en otra entrevista, Scolari volvió a mostrar su deseo de dirigir al equipo argentino: “Sí, me gustaría dirigir a Boca. Es un equipo que se hace fuerte en la Libertadores y más de local”, explicó en aquella oportunidad.

En la actualidad, la llegada del entrenador brasileño de 74 años es un poco utópica, más allá de la edad de Scolari, ya que se encuentra con trabajo, dirigiendo al Atlético Mineiro de su país natal. A este equipo, llegó a mediados de este año, para reemplazar al argentino Eduardo Coudet.

Repasando sus números en la actual temporada, con su actual equipo lleva dirigidos 25 partidos, en los que obtuvo 10 triunfos, 7 empates y 8 derrotas, cosechando el 49.33% de los puntos disputados. Teniendo en cuenta este presente, ¿Lo llamará Riquelme para que sea el entrenador de Boca?

Scolari sabe lo que es ganar la Copa Libertadores

En su larga trayectoria como entrenador, Luiz Felipe Scolari logró ser campeón de dos ediciones de la Copa Libertadores. La primera, fue con Gremio en 1995, y la segunda con Palmeiras, en 1999. Además, con la Selección de Brasil, ganó el Mundial de Corea y Japón 2002.

Los números de Scolari enfrentándose a Boca

El entrenador brasileño dirigió 4 veces contra el Xeneize. El saldo es negativo, con dos empates y dos derrotas. Dos de estos encuentros, fueron por la final de la Copa Libertadores 2000, en que el elenco de La Ribera se consagró campeón, y los restantes, en las semifinales de la Copa Libertadores 2018, en la que Boca clasificó.

Herrón será el interino hasta fin de año

Al estar trabajando en la búsqueda del próximo entrenador, y teniendo en cuenta de que en diciembre habrá elecciones presidenciales, la dirigencia de Boca decidió que Mariano Herrón tome el rol de DT interino hasta el final del año, afrontando la Copa de la Liga y la Copa Argentina.