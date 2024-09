El pasado sábado por la noche, tras la derrota ante Belgrano en Córdoba, que acrecentó la reciente crisis que se vive en Boca, Diego Martínez anunció su renuncia al cargo de entrenador y le puso fin a su ciclo de 45 partidos al mando del Xeneize, dejándole el puesto a Mariano Herrón de manera interina y a Juan Román Riquelme la responsabilidad de buscar un nuevo DT de manera rápida y precisa, ya que el presente del club de la Ribera es dramático.

A priori, los máximos candidatos a asumir en Brandsen 805 son Guillermo Barros Schelotto y Fernando Gago, aunque en las oficinas xeneizes se encuentran todavía en la etapa de búsqueda y no arrimaron fichas por ningún entrenador puntual. En medio del contexto de incertidumbre respecto al puesto de DT, este lunes ya fueron descartados cuatro nombres que habían empezado a sonar como rumores. Elos son Fernando Ortíz, Antonio Mohamed, José Néstor Pekerman y el Kily González .

Los primeros tres se encuentran libres pero no son considerados los entrenadores propicios para este contexto de Boca, mientras que el Kily es del agrado de Juan Román Riquelme, pero no saldrá de Unión de Santa Fe por su cuenta y en el Xeneize no buscarán nuevamente a un DT con trabajo dentro del fútbol argentino para evitar nuevas rispideces en el ámbito local, tal como sucedió a principios de año con Huracán por Diego Martínez.

Así las cosas, todo el camino parece allanado para que Barros Schelotto o Gago asuman como el nuevo entrenador de Boca, a menos que puertas adentro del club de la Ribera, Juan Román Riquelme tenga entre manos un tapado inesperado.

La postura de Guillermo Barros Schelotto ante un posible llamado de Boca

Está claro que Boca todavía no se movió formalmente por ningún entrenador, pero se conoció que GBS es el principal apuntado por la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. En TyC Sports, el periodista Tati Civiello reveló detalles de una conversación que tuvo anoche con Guillermo. Actualmente, el ex entrenador de la selección de Paraguay está libre y espera por alguna oferta que lo seduzca.

Ante la consulta sobre si volvería al fútbol argentino, el Mellizo le dejó en claro que solamente “por Boca”. Es decir, que si Juan Román Riquelme lo llama, él lo atenderá y escuchará la oferta para volver a ponerse el buzo de DT. Además, desmintió el rumor de que debe quedarse en Estados Unidos hasta enero por una cuestión de papeles, por lo que está disponible para asumir a la brevedad si desde Boca se inclinan por su vuelta.

Respecto a su posible arribo, se conoció que una condición que impondría sería la de hablar directamente con Juan Román Riquelme para las decisiones futbolísticas, sin el Consejo del Fútbol en el medio.

Si Boca avanza por Fernando Gago, deberán pagar una fortuna a Chivas: el motivo

Más allá de la cuestión de Guillermo Barros Schelotto, el otro candidato fuerte sería Fernando Gago. Pintita trabaja hoy en día en Chivas de Guadalajara y, si bien su presente no es el ideal, hay una cláusula en su contrato que podría dificultar las cosas.

El contrato de Fernando Gago con Chivas tiene duración hasta fin de año y hay un apartado que señala que podría ser extendido por un año más, aunque todo indica que no será así ya que el presente del equipo no es el mejor en México. Pero un detalle para nada menor es que, según informó ESPN, si Boca quiere sacar al ex DT de Racing del gigante mexicano deberá desembolsar unos 2 millones de dólares, una suma más que importante para un equipo del fútbol argentino, aunque el Xeneize tiene caja para activar esa cláusula si finalmente Gago es el indicado para asumir el cargo.