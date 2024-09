Luego de tres derrotas consecutivas, una de ellas ante River en La Bombonera, y un semestre para el olvido en líneas generales, Diego Martínez dejó de ser el entrenador de Boca luego de la caída contra Belgrano en Córdoba. En este contexto, en el Xeneize activaron con la búsqueda de un reemplazante para que asuma cuanto antes en la dirección técnica.

Hasta entonces, quien se hará cargo de manera interina será Mariano Herrón, el entrenador de la reserva que tendrá su tercer interinato en menos de dos años. Sin embargo, así como sucedió con Jorge Almirón y con el propio Martínez, la dirección técnica de Herrón será transicional hasta el momento en que Boca anuncie a su nuevo DT oficial.

Mientras la danza de nombres ya comenzó, en la que se vislumbraron candidatos como Eduardo Domínguez, Fernando Gago, Kily González o Guillermo Barros Schelotto, la realidad es que de momento no hay detalles concretos de quién será el nuevo DT de Boca.

Por lo pronto, desde BOLAVIP consultamos a la inteligencia artificial de Chat GPT sobre quién sería el entrenador ideal para que asuma en este presente del Xeneize. En su respuesta arrojó cinco posibles candidatos.

Los 5 candidatos para asumir como nuevo DT de Boca según Chat GPT

En orden del más idóneo al menos, la IA de Chat GPT dio a los cinco principales contendientes al cargo de DT de Boca.

1- Guillermo Barros Schelotto: Quizá el máximo deseo del Mundo Boca puertas afuera de los que toman decisiones. La IA lo alega como el mejor candidato con esta definición: “Conocido por su paso exitoso por Boca en el pasado, Barros Schelotto tiene una gran conexión con la hinchada y experiencia en la Libertadores. Su conocimiento del club lo hace un candidato fuerte“.

2- Eduardo Coudet: Por su pasado en River como futbolista, suena utópica su asunción como DT de Boca. De todas formas, entre los entrenadores libres, es el que mayores pergaminos posee. Chat GPT lo expresó como candidato por estos motivos: “Su estilo ofensivo y su capacidad para motivar a los jugadores lo convierten en un buen candidato. Ha tenido buenos resultados en otros clubes de Argentina y podría implementar un juego atractivo“.

3- Antonio Mohamed: Una apuesta más arriesgada, pero con varios éxitos en distintos clubes en los que dirigió tanto en Argentina como en México. El Turco ya expresó que diría que sí ante un llamado de Boca y se encuentra libre. Así lo define la IA como un posible candidato: “Con experiencia en varios clubes, Mohamed sabe cómo manejar la presión y tiene un enfoque pragmático que podría ser beneficioso en momentos críticos“.

4- Martín Palermo: Chat GPT lo recomendó afirmando que es un “ícono de Boca, con una gran conexión emocional con el club“. Además, agrega: “Su experiencia como DT en otros equipos le ha dado herramientas para liderar, y su conocimiento del ambiente boquense sería un plus“. Sin embargo, para su arribo surgen dos problemáticas: que ya dijo que bajo la gestión de Riquelme no sería entrenador de Boca y que actualmente tiene trabajo en Olimpia de Paraguay.

5- Gabriel Heinze: Como última alternativa en las opciones virtuales, la IA dio al Gringo como un firme candidato. Libre desde su salida de Newell’s, y constantemente vinculado con Boca, Heinze no sería una opción descabellada contemplando el contexto xeneize. Chat GPT, sobre él, expresó: “Con una sólida filosofía de juego y buena experiencia en equipos de la primera división, Heinze podría aportar un estilo de juego agresivo y una buena formación táctica, además de ser un técnico que trabaja bien con los jóvenes“.

Guillermo Barros Schelotto fue entrenador de Boca Juniors entre 2016 y 2018.

De los 5, son tres -o incluso cuatro- opciones que están prácticamente descartadas en el plano terrenal. El “Mellizo” no se irá de Estados Unidos hasta enero del 2025 porque está tramitando la ciudadanía del país del norte y debe residir allí hasta dicha fecha. Mohamed, en tanto, ya dieron aviso que no corre como opción y Martín Palermo confirmó en sus propias palabras que no dirigirá a Boca si Riquelme es el presidente. Por último, Coudet, resulta una alternativa utópica. Por ende, de los 5 candidatos de la IA, el más lógico resulta Heinze.

¿Qué se le viene a Boca?

El próximo domingo, Boca recibirá a Argentinos Juniors en la Bombonera por la fecha 17 de la Liga Profesional y luego habrá que ver si disputa los cuartos de final de la Copa Argentina ante Gimnasia en el receso por Eliminatorias o si tendrá libre hasta verse las caras antes Tigre en Victoria el fin de semana del 20 de octubre. Probablemente ante el Bicho el que dirija sea Mariano Herrón.

Los números de Diego Martínez en Boca

Desde su llegada al Xeneize, el entrenador dirigió un total de 45 partidos, con un saldo de 21 victorias, 13 empates y 11 derrotas. En cuanto a clásicos, solo perdió contra el Millonario y con Racing en los últimos 2 partidos. Además, tuvo un invicto de 17 partidos en La Bombonera que se cortó en el Superclásico.

En cuanto a sus participaciones en las distintas competencias, quedó eliminado en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, y en la Copa Argentina logró la clasificación a los cuartos de final, donde se enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata. De todas formas, se marchó sin títulos del club.