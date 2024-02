Boca perdió el invicto en este 2024 luego de perder con Lanús en la fecha previa al Superclásico. El Xeneize fue superado con justicia en el primer tiempo y el complemento tuvo una mejoría, pero la imprecisión propia y la eficacia del Granate terminó costando caro para el equipo de Diego Martínez. Ahora, el DT tendrá una semana para definir a los futbolistas más aptos para enfrentar a River en su primer desafío fuerte como entrenador del club de la Ribera.

Teniendo en cuenta los rendimientos individuales de los jugadores de Boca, y las diversas pruebas que ha hecho Diego Martínez en el equipo, son solo seis los futbolistas que tienen confirmada su presencia en el duelo superclásico: Sergio Romero, Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Kevin Zenón y Miguel Merentiel.

Es que dentro de los seis partidos que disputó el Xeneize con Martínez como entrenador, fueron 21 los jugadores titulares que el DT puso en sus equipos. Y salvo el primer encuentro, en donde Zenón fue suplente, el resto de los encuentros tuvo a los mencionados como inicialistas. Además, en líneas generales, los seis futbolistas son los puntos más altos de Boca en este inicio de temporada.

El puesto del lateral izquierdo, el mediocampo completo y el acompañante de Merentiel han variado durante las fechas y son la deuda pendiente del Boca de Diego Martínez en la previa del Superclásico. Durante las prácticas de esta semana de preparativos para enfrentar a River, el DT con pasado en Tigre y Huracán deberá encontrar a los indicados para visitar el Monumental e intentar quedarse con tres puntos de oro, en lo que será la primera prueba de fuego para el Xeneize en el 2024.

¿Qué opciones tiene el entrenador para los puestos vacantes?

En el lateral izquierdo, Lautaro Blanco se perfila como el titular de Boca para el Superclásico y para la temporada en sí. Con Marcelo Saracchi regresando de una lesión y Frank Fabra corriendo por detrás en la consideración, el ex Elche tiene todos los boletos para ser el inicialista en el Monumental el próximo domingo a las 17 horas.

El mediocampo tenía a Pol Fernández como otra alternativa fija, pero su lesión obliga a Diego Martínez a buscar variantes. Cristian Medina, Equi Fernández, Jorman Campuzano, Mauricio Benítez y Jabes Saralegui corren con chances de acompañar a Kevin Zenón en la zona de volantes. Aunque los dos futbolistas que disputaron el Preolímpico con la Selección Argentina y el experimentado colombiano correrían con ventaja para quedarse con la titularidad.

La delantera varió constantemente por Diego Martínez, pero siempre tuvo a Miguel Merentiel como titular. Al uruguayo lo han acompañado Luca Langoni, Lucas Janson, Darío Benedetto y Edinson Cavani, pero el entrenador parece no haber quedado satisfecho con ninguno de ellos. Por jerarquía, el puesto sería del ex PSG y Manchester United, aunque su sequía goleadora lo pone en duda vs. River.

Por último, no se descarta un nuevo cambio de esquema y que se sume Marcos Rojo como titular al estar recuperado de su desgarro, lo que haría que Boca pueda jugar en el Monumental con línea de 3 defensores centrales (Figal, Lema y Rojo). Y otra opción que no se descarta es que Lucas Blondel ocupe el puesto de lateral derecho y Luis Advíncula pase a la línea de volantes.

Estas variantes las definirá durante la semana con los entrenamientos. Mientras tanto, son seis los jugadores que ya saben que serán titulares en el Supeclásico.

Los 21 titulares que utilizó Diego Martínez en seis partidos en Boca

Desde su debut ante Platense hasta la derrota 2 a 1 frente a Lanús, Diego Martínez dispuso de 21 futbolistas que fueron titulares a lo largo de las primeras 6 fechas. Estos son: Sergio Romero, Luis Advíncula, Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal, Frank Fabra, Lautaro Blanco, Marcelo Saracchi, Jorman Campuzano, Mauricio Benítez, Equi Fernández, Pol Fernández, Cristian Medina, Juan Ramírez, Ezequiel Bullaude, Luca Langoni, Kevin Zenón, Miguel Merentiel, Darío Benedetto, Edinson Cavani y Lucas Janson.