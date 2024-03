En el marco del partido correspondiente a la fecha 10 del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional, en La Bombonera, Boca le ganó a Racing por 4 a 2 en un partidazo, y de esta manera logra acercarse a la pelea para meterse entre los cuatro primeros de la tabla de posiciones, de cara a la clasificación a cuartos de final.

A pesar de la victoria de su equipo, los hinchas del Xeneize no se mostraron del todo contentos con el rendimiento de los dirigidos por Diego Martínez, y uno de los principales apuntados fue Cristian Lema, el defensor central, quien a lo largo de los 90 minutos no mostró su mejor versión.

Hasta que Martínez no paró una línea de 5 para defender, el ex Lanús no estuvo del todo cómodo, ya que defendió lejos de su arco y perdió en varias oportunidades los duelos contra Maximiliano Salas, por lo que generó la molestia de los fanáticos, que en las redes sociales lo criticaron.

“Lema corre con paracaídas”, “No sé si se me colgó fútbol libre o Lema es así de lento”, “Es la versión defensiva de Orsini, que tipo malo”, “Lema jugó mal todo el partido”, fueron algunos de los tantos comentarios de los hinchas del Xeneize criticando el nivel del defensor central.

Cabe destacar que al comienzo de la temporada Lema era uno de los jugadores más respetados por los aficionados del elenco de la Ribera, pero con el correr de los partidos fue bajando su rendimiento y tras este encuentro se lo hicieron sentir en las redes sociales.

Los comentarios de los hinchas de Boca criticando a Lema

El partido de Cristian Lema pasado a números

17/26 pases correctos

4/6 duelos totales ganados

3/4 duelos aéreos ganados (máximo en Boca)

3 recuperaciones

1 sola entrada

Los números de Cristian Lema en Boca

Con este encuentro ante la Academia, el defensor central de 33 años llegó a su noveno partido con la camiseta de Boca. En los mismos, no aportó goles ni asistencias, y fue amonestado en una sola oportunidad.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cristian Lema en Boca?

El defensor central tiene vínculo con la institución Xeneize hasta el 31 de diciembre del 2025.