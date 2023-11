Por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional, en La Bombonera, Boca recibía a Newell’s con el objetivo de sumar una victoria que le permita seguir con vida en el torneo, así como también en la lucha por clasificar a la Copa CONMEBOL Libertadores 2024 a través de la tabla anual.

Para este encuentro, el entrenador interino del Xeneize, Mariano Herrón, realizó dos modificaciones con respecto al equipo que empató conSan Lorenzo, ya que en la defensa Aaron Anselmino reemplazó a Nicolás Valentini, mientras que en la mitad de la cancha, Ezequiel Bullaude ingresó por Jorman Campuzano.

Luego de un desarrollo parejo en el primer tiempo, los hinchas del elenco de La Ribera estallaron contra Ezequiel Bullaude, debido al bajo rendimiento que mostró en los primeros 45 minutos del partido el volante ofensivo de 23 años surgido de las inferiores de Godoy Cruz de Mendoza.

“Bullaude en 20 minutos no la tocó”, “Ya van 20 minutos y no me había dado cuenta de que bullaude estaba jugando! Es una planta”, “Bullaude el nuevo “ramirez””, “saquen a bullaude por favor”, fueron algunos de los tantos comentarios de los usuarios xeneizes en Twitter criticando al futbolista.

El volante ofensivo de 23 años, llegó a Boca en el último mercado de pases, proveniente del Feyenoord Rotterdam de Países Bajos, sin mucho ritmo futbolístico, y es por eso que corrió detrás en la consideración de Jorge Almirón, a tal punto que ni siquiera estuvo en el banco de suplentes ante Fluminense, en la final de la Copa CONMEBOL Libertadores.

El primer tiempo de Bullaude en números

0 remates

Dio 5 pases (mínimo en Boca) y acertó todos

3/4 duelos ganados

2 recuperaciones

Los números de Ezequiel Bullaude en Boca

Desde su debut, el volante ofensivo disputó un total de 12 partidos, en los que marcó un gol, no repartió asistencias y fue amonestado en dos ocasiones.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ezequiel Bullaude en Boca?

El futbolista se encuentra a préstamo en la institución, y su contrato finaliza el 31 de junio del 2024.

Las críticas de los hinchas a Bullaude