Boca vuelve a una semifinal de CONMEBOL Libertadores luego de dos ediciones en donde la instancia fue esquiva debido a dos eliminaciones consecutivas en octavos de final. El rival de turno será un viejo conocido: el Palmeiras; y para lo que será el duelo de ida, el Xeneize ya tiene todo confirmado.

Con un XI inicial ya formalizado en el que estarán presentes Sergio Romero, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra, Cristian Medina, Equi Fernández, Pol Fernández, Valentín Barco, Edinson Cavani y Miguel Merentiel en un esquema 4-4-2, Boca tendrá varios debutantes en una instancia así de CONMEBOL Libertadores.

Es que en concreto, de los once seleccionados por Jorge Almirón como los inicialistas, curiosamente solo dos de ellos tienen experiencia previa en una semi de Libertadores: Frank Fabra con Boca en 2019 (en 2018 no formó parte por lesión), y Miguel Merentiel en la edición pasada vistiendo los colores del Palmeiras. Marcos Rojo integró el plantel de Estudiantes en las semifinales de 2009 pero no vio minutos a sus jóvenes 19 años.

El resto, tanto experimentados como Cavani, Figal, Pol Fernández, Advíncula y Chiquito Romero como juveniles tales como Equi Fernández, Medina y Barco tendrán su primera vez en unas semifinales de Libertadores. Entre los que integrarán el banco de suplentes de Boca este jueves, también aparecen algunos con experiencia en esta instancia y otros debutantes.

Lucas Janson disputó las últimas semis con Vélez en donde cayó contra Flamengo, Marcelo Saracchi jugó para River en las de la edición 2017, donde cayó contra el Lanús de Jorge Almirón, Jorman Campuzano fue titular en las últimas semifinales de Boca en donde cayó en un 3 a 0 en el global ante Santos y Darío Benedetto disputó las de la Libertadores 2018 en donde, entre la ida y la vuelta, convirtió tres goles frente al Palmeiras. Además, Exequiel Zeballos fue suplente en aquellas semis de enero del 2021 en donde el Xeneize perdió frente a Santos.

Pasando en limpio, salvo por seis futbolistas que ya disputaron unas semifinales (Fabra, Benedetto y Campuzano en Boca; Janson, Saracchi y Merentiel en Vélez, River y Palmeiras respectivamente) y dos que vivieron una instancia así desde el banco (Rojo en 2009 en Estudiantes y Zeballos en 2021 en Boca), todos los demás integrantes del plantel xeneize tendrán su debut en una instancia así de CONMEBOL Libertadores. ¡Llamativo!

¿Cómo y dónde ver el Boca – Palmeiras por Copa Libertadores?

El partido de ida entre Boca y Palmeiras, por las semifinales de la CONMEBOL Libertadores 2023, será transmitido Telefé con los relatos de Pablo Giralt y comentarios de Juan Pablo Varsky.