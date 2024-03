Alexis Mac Allister, quien viene de convertir en el empate 1-1 ante Manchester City que le permitió a Liverpool mantenerse en la cima de la Premier League y que en la Fecha FIFA de marzo estará vinculándose una vez más a la Selección Argentina, aseguró estar siempre atento a la actualidad del fútbol argentino, especialmente al andar de sus ex equipos: Boca y Argentinos Juniors.

“Me gusta mirar fútbol argentino. La fecha de los clásicos me la vi casi toda. Más que nada veo Argentinos y Boca. Pero hay jugadores buenos en todos los equipos”, expresó en diálogo con Davoo Xeneize el exfutbolista de Brighton, que se coronó campeón del mundo en Qatar.

Aunque dijo que no le gusta demasiado dar nombres propios, por todo lo que su palabra puede generar, Alexis mencionó a tres jugadores del equipo que conduce Diego Martínez que le gustan especialmente por características, todos ellos integrantes de la mitad de la cancha.

“Equi (Fernández), (Cristian) Medina, son jugadores que me gustan mucho. (Kevin) Zenón tuvo un arranque muy bueno”, resaltó. También expresó su gusto por el fútbol de Federico Redondo, recientemente transferido de Argentinos Juniors al Inter Miami de Lionel Messi.

Más allá de sus gustos personales, Mac Allister aseguró no haber recomendado nunca a ningún jugador en el fútbol europeo, desmintiendo rumores que se instalaron desde las redes sociales hacia los medios. “No me gusta hablar de jugadores en particular porque sale en todos lados”, explicó.

Y agregó: “A veces me río porque entro a Twitter y veo ‘Alexis recomendó a tal’. Yo no recomiendo a nadie. Están todos locos. Hay jugadores que me gustan, obviamente, y si me preguntan puedo dar mi opinión. Pero de ahí a recomendar algo, es un poco más complicado“.

Las claves para que un jugador se asiente en Europa según Mac Allister

Para el mediocampista de Liverpool, el talento de un futbolista no respalda por sí solo su capacidad para llegar y afianzarse en Europa. En su opinión, son muchos más los factores que deben coincidir. “Hay que tener muchísima personalidad, hay que cuidarse mucho y hay que ser muy profesional”, destacó.