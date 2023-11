De manera sorpresiva, Sebastián Villa fue presentado como refuerzo de un inesperado club en Europa. El Beroe Stara Zagora de la liga de Bulgaria anunció al colombiano con contrato vigente en Boca como flamante incorporación. Incluso, este miércoles fue confirmado de manera oficial por la institución búlgara con un peculiar posteo en las redes sociales del club. “Damas y caballeros, ¡Sebastián Villa llega al mando de Aiazmoto para deleitar a los fanáticos de Beroe!”, exclamaron desde la cuenta de Instagram del conjunto verdiblanco.

El Beroe se encuentra octavo en la liga de Bulgaría y lleva cuatro títulos obtenidos en toda su historia, además de poseer múltiples participaciones en competiciones europeas en las últimas temporadas, sobre todo por Europa League. La última de ellas data de la edición 2016/17, en donde cayó ante el Helsinki de Finlandia en la segunda ronda previa a la fase de grupos. En la actualidad, el equipo tiene la particularidad de tener en sus filas a diez jugadores argentinos y una extensa cantidad de futbolistas sudamericanos. A ellos, ahora se suma Sebastián Villa.

Sin embargo, el colombiano no podrá jugar en el Beroe Stara Zagora de momento debido a diversos motivos, los cuales desde Bolavip repasaremos acá uno por uno con información exclusiva.

1- El impedimento que pone Boca para que Villa juegue en Beroe

El Xeneize aún es dueño de su pase debido a que Sebastián Villa firmó una última actualización de contrato en donde debía permanecer ligado a Boca hasta diciembre del 2024, a menos que se efectúe un traspaso o una cesión. Desde que se confirmó su responsabilidad en la causa que lo declaró culpable por violencia de género contra su ex pareja, el club de la Ribera prescinde de sus servicios pero le sigue pagando el contrato para evitar problemas legales; y en paralelo, esperan por ofertas para que se dé su salida definitiva del cuadro boquense.

Pese a esta situación, Villa se presentó al Beroe Stara Zagora con el pase en su poder y firmó un nuevo contrato con el club bulgaro. Sin embargo, según pudo conocer Bolavip, Boca desconocerá esta declaración de Villa como agente libre, lo que generará que no pueda jugar allí, ya que el Xeneize no va a mandar el transfer correspondiente para que se efectúe su arribo. De esta manera, el caso pasará a la FIFA para iniciar una demanda en la que Villa justificará que está libre y Boca presentará el contrato que tiene firmado hasta diciembre de 2024. Por ende, si FIFA da la razón al club de la Ribera, Beroe deberá adquirir el pase del colombiano o gestionar una cesión. De lo contrario, su contrato allí quedará obsoleto.

En este contexto, lo que Villa estaba buscando era un club que le firme un contrato por el mismo tiempo que tiene con Boca, y allí apareció el Beroe. El club búlgaro, para justificar la contratación, dirá ante la FIFA que le firmó contrato porque Villa le dijo que estaba libre. Conflicto importante en puerta.

2- Villa no tiene pasaporte europeo

Una cuestión no menor en el arribo de Villa que le impide jugar en Bulgaria es que el colombiano no posee ciudadanía europea ni pasaporte comunitario, por lo que no podría jugar hasta que esta situación no se normalice. Sería una problemática menor y que se solucionaría con un permiso de trabajo del Beroe, pero allí aparece un inconveniente relacionado al propio club, y que tiene involucrado a más de un futbolista del equipo.

3- La situación judicial de Villa y una problématica administrativa del club

Según le informaron a Bolavip, el argentino que ejerce de Presidente en el club, Hernán Banato, lleva atrasados los pagos de sueldos desde agosto y lleva varias problemáticas administrativas y deportivas en el club. Hasta que no esté solucionada esta cuestión, no se le podrá otorgar un permiso de trabajo al colombiano. Y en paralelo, la situación judicial de Sebastián Villa no es favorable debido a sus expedientes en Argentina.

El colombiano tiene una causa en proceso en donde se lo acusa de abuso sexual con acceso carnal contra Tamara Doldán y se expone a una pena de 15 años de prisión. Esta se suma a la causa que ya fue cerrada bajo la carátula de violencia de género contra su ex pareja, Daniela Cortés, en donde Villa fue condenado a 2 años y un mes de prisión no excarcelable. En los próximos meses, se desarrollará el juicio por la segunda acusación y, en caso de ser declarado culpable, deberá cumplir su pena en prisión.