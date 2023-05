En una época en la que Boca vivía cambios muy importantes ya que se aproximaba el fin de la era de Juan Román Riquelme y Carlos Bianchi en el club, para todos los Xeneizes había un joven de reserva que ilusionaba a todos con ocupar el pesado lugar que dejaría el 10.

Ese joven de tan solo 20 años hoy ya tiene 28 y su presente es totalmente distinto al de aquellos años. No porque no se espere mucho de él; es capitán y figura del Cincinnati FC que lidera la MLS, sino porque se encuentra lejos de la 10 de Boca que alguna vez portó. Él es Luciano Acosta, y se animó a hablar de todo con Bolavip Argentina.

Capitán del equipo al cual llegó en 2021, vive un presente espectacular en los Estados Unidos y confiesa lo bien que se siente esto: “Estoy muy feliz, es un proyecto que se viene dando de hace tiempo. En los primeros años fue difícil pero este año nos está yendo bien“, comienza.

Destacando que todos dentro de la institución “nos volvimos un equipo muy unido con la directiva y los hinchas“, Acosta consideró que el presente de Cincinnati demuestra “una mentalidad que nos lleva a todos a estar enfocados“.

Un gran andar del cual Acosta es muy partícipe ya que, al ser capitán, debe liderar a sus compañeros en una tarea de la cual nunca deja de aprender: “Trato de ser positivo todo el tiempo, de hacer cosas para el equipo; transmitir con el ejemplo, de trabajar y de jugar. No soy mucho de hablar, soy muy puntual. Trato de hablar poco y mostrar mas“.

Un rol en el cual Acosta parece desenvolverse muy bien y que, en gran parte, podemos atribuirle a sus dos grandes maestros: “Como capitán a veces digo algo y pienso, uh esto me lo decían a mi Carlos y Román. Me salen cosas que hablaba con ellos cuando era mas joven, o con Gago o el Cata Díaz”, comentó recordando a Bianchi y Riquelme.

El vínculo con Riquelme y Bianchi

Sobre éstos, Acosta podría atribuirse tranquilamente ser una de las pocas personas en el fútbol que tuvo la dicha de estar bajo el ala de ambos ídolos Xeneizes. Mientras Riquelme “me aconsejaba mucho y yo trataba de copiarlo” tenía a Bianchi del otro lado que “me trataba como a un hijo“.

Sobre éste último, el vínculo con el Virrey era tan grande que sus propios compañeros se burlaban de él: “Me daba un trato especial, hasta me molestaban y me decía que era mi papa. Me cuidaba si tenía algún dolor, siempre atento”, soltó.

Atenciones muy bien valoradas por parte de Acosta quién demuestra tener un cariño especial con el DT: “Bianchi fue como un padre para mi, nunca tuve la oportunidad de agradecerle por todo lo que me dio. Sin el no hubiese tenido la posibilidad de jugar en Boca. Me gustaría cruzarlo y agradecerle“.

Por otro lado, volviendo a Román antes de seguir con su carrera, Acosta destaca que “nunca me pesó que me digan el heredero de Román” ya que solo “pensaba en disfrutar y pasarla bien. Estaba defendiendo la camiseta de la cual era hincha“.

Su amistad con Wayne Rooney en el DC United

Además de estos próceres del fútbol, hay que agregar que Luciano Acosta parece tocado por la varita ya que en la MLS tuvo otro maestro; Wayne Rooney: “Trato de copiarlo a él como era conmigo. Era un capitán muy positivo, que hablaba, trataba de unir al grupo. En el trabajo darlo todo y después hacer un buen grupo.”

Sobre su vínculo con Rooney, Acosta confiesa para Bolavip que no busca molestarlo pero que “cada tanto hablamos” ya que hay confianza. Una relación que “dentro de la cancha se notaba”. Horas de charlas en los entrenamientos que se veían reflejadas en el juego.

Un muy buen ejemplo a seguir para Acosta ya que el inglés no solo contaba “muchas anécdotas de sus partidos en Champions League” sino que “entrenaba como si fuera una final. Dejaba todo”. Para detallar esto, Luciano cuenta que la actitud de Rooney en su histórico gol para DC United era totalmente normal.

Salida de Boca y un posible retorno al club que lo vio nacer

Tal era la confianza entre ellos que Wayne Rooney una vez le confesó que él hubiese sido un buen jugador para Boca. Luego de cargarlo con River, el inglés le comentó que por su juego hubiera tenido un gran pasar por el Xeneize.

Sin lugar a dudas, tener a Lucho Acosta y Wayne Rooney hubiese sido un lujo para Boca. Sin embargo, para el 10 argentino no hubiese tan facil retornar al Xeneize: “Hoy en día hay muchas cosas en la balanza. Mi familia, que estoy dispuesto a dejar. Pienso con mayor madurez”, soltó para Bolavip.

Igualmente, pese a esto, Luciano Acosta no descartaría tan facil un regreso ya que “siempre dije que quiero volver a Boca, siempre lo sueño”. Un retorno para el cual considera que “me iría mucho mejor. Si me tocaría estaría mucho más maduro”.

Según pudo contar, para Luciano quedó algo pendiente con Boca debido a que él no quería marcharse del club: “Me fui por decisión de Arruabarrena, él tenía otras ideas. Tenía ofertas de Estudiantes y la MLS. Yo no me quería ir, pero el Vasco vino y me dijo que no me iba a tener en cuenta“, le digo a Bolavip.

El sueño de Europa, una cuenta pendiente para Acosta

Sin embargo, antes de pensar en una vuelta o en una vida en Estados Unidos, para Luciano Acosta aún queda pendiente el sueño de Europa, aquel que pudo cumplir jugando para el PSG cuándo su pase se cayó pese a que ya tenía elegido su número y viajaba a París.

En ese momento también “Sevilla estuvo cerca” de llevárselo pero desconoce si hubo algo concreto. Algo similar a lo que ocurrió cuando Manchester United mandó ojeadores a verlo: “Una vez vino Rooney y me dijo ‘mira que te esta viendo gente del Manchester United’ y yo me quede… le dije porque no me lo dijo después del partido el hijo de p…”, recuerda entre risas.

Pese a todo esto, la balanza vuelve a la escena y Acosta no descarta quedarse un tiempo más en la MLS ya que nota “un crecimiento en la liga, que busca estar entre las mejores del mundo“.

Vale destacar que Acosta estuvo en el cambio generacional de la liga. Cuando el ex Boca llegó se buscaban figuras consagradas mientras que hoy en día se apunta a jugadores más jóvenes para desarrollar los equipos y eso “hará que en el día de mañana sea una de las mejores”.

Ya sea en Estados Unidos con la cinta de capitán, en Europa o en la Boca junto al ídolo con el que cumplió “un sueño”, lo cierto es que Luciano Acosta, aquel que vibró junto a miles de hinchas argentinos en Qatar, seguirá divirtiéndose con la pelota en sus pies. Y siempre lo hará con esa alegría que transmiten los Número 10.

Disfrutá la nota completa con Luciano Acosta