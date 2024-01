Además de Lionel Messi, en la MLS hay otro argentino que brilla y es Luciano Acosta en Cincinnati. El talentoso mediocampista ofensivo, que también puede jugar como segundo delantero, surgió de Boca, aunque en el Xeneize no tuvo muchas oportunidades. En total fueron 28 partidos jugados en el año 2014. Si bien se encuentra cómodo en Cincinnati, Acosta fue consultado sobre un posible regreso a Boca y afirmó que le gustaría regresar en un futuro, aunque afirma estar a gusto en la MLS.

Luciano Acosta y un posible regreso a Boca

Acosta habló en conferencia de prensa y al ser consulado por Olé y una vuelta a Boca dijo: “Obviamente uno como hincha siempre desea volver al club donde salió o el club del cual es hincha. Hoy en día tengo contrato bastante largo con Cincinnati. El día de mañana no lo sabemos, no lo sé, creo que ya voy a estar grande para volver, pero estoy muy feliz acá. Mi familia está muy feliz acá en Cincinnati y como dije recién no me quiero ir”.

Acosta y el impacto de la llegada de Messi a la MLS

“Creo no solo en Cincinnati, pero sí, hoy en día se ven, pues se ve mucho más el fútbol, pero nosotros nuestros fanáticos siempre estuvieron ahí. No pasó ahora que vino Messi, lo que es el futuro en Cincinnati, sino que si ha impactado en otra en otros demás personas”, afirmó en conferencia de prensa el ex Boca respecto al arribo de Lionel Messi a Inter Miami.

La carrera de Luciano Acosta

Tras debutar en la Primera de Boca en 2014, Luciano Acosta no tuvo mucho lugar en el Xeneize y pasó a préstamo a Estudiantes de La Plata, donde jugó durante todo 2015. En 2016 nuevamente fue cedido a préstamo, en esta oportunidad a DC United de la MLS. Permaneció allí hasta 2019 y en 2020 jugó en Atlas de México. Luego de un discreto paso por el elenco mexicano, en 2021 fue comprado por Cincinnati de la MLS y allí se desempeña hasta los días que corren.