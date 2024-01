Valentín Barco es un futbolista sumamente talentoso. Todavía es muy joven, pero en sus pocos años en Primera demostró ser un jugador distinto. En más de una oportunidad tiró algunos lujos que trajeron cierta polémica y Sebastián Battaglia, quien lo tuvo en Boca, se refirió al tema. Además, habló de su futuro en el fútbol europeo. Cabe recordar que Barco ejecutó la cláusula de salida y que jugará en el Brighton de Inglaterra.

Battaglia sobre el Colo Barco y sus polémicas

El ex DT de Boca fue consultado respecto a determinadas acciones de Valentín Barco como el de dar pases sin mirar o lo más polémico que fue cuando se paró encima de la pelota de manera innecesaria. Battaglia, en diálogo con TyC Sports, dijo: “Conmigo nunca lo hizo. Cuando estaba yo no lo hizo, por suerte. Pero son cosas que al rival no le gustan… Él irá aprendiendo con el correr del tiempo y cuanto más serio juegue, mejor lo va a hacer”.

El futuro de Barco en Brighton

“Barco puede jugar de lateral izquierdo y en la mitad de la cancha. Muchas veces vemos que en el fútbol europeo el lateral se termina sumando a la línea de volantes”, afirmó Battaglia.

“Él tiene la facilidad de poder hacerlo, tiene una muy buena pegada y un muy buen pase, puede dar una asistencia en cualquier momento y tira buenos centros. Es un jugador muy completo, que tiene futuro europeo y ojalá pueda crecer ahí”, completó.

¿Cómo lo ve a Riquelme como presidente?

“Sabemos lo que es la figura del que hoy es presidente del club. Uno tuvo la posibilidad de dirigir y escuchar que era el equipo de Román. River era el equipo de Gallardo y Boca el de Riquelme. Y no está bueno eso. Pero bueno, es la figura que tiene hoy Boca y el que esté deberá saber convivir con eso”, dijo Sebastián.

Su paso por Huracán y su futuro como DT

Battaglia tuvo un breve paso por Huracán en 2023 y así lo recordó: “En Huracán no pudimos revertir la situación que tenía el club, se nos hizo cuesta arriba”.

Finalmente, dijo sobre su futuro: “Hay que esperar una nueva posibilidad de estar al frente de un equipo. El paso por Boca uno lo toma de manera positiva, la verdad que nos fuimos conformes con lo hecho”.