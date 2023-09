Si bien el mercado de pases de invierno del fútbol argentino está cerrado, tanto el Consejo de Fútbol de Boca como el cuerpo técnico comandado por Jorge Almirón sigue trabajando, observando a jugadores jóvenes que pueden llegar al club en los próximos mercados.

Además de esto, también prestan mucha atención a los juveniles del club que salen a otros equipos a préstamo para que sumen minutos y vuelvan con mayor experiencia para asentarse en la primera, como ha pasado últimamente con Nicolás Valentini, quien estuvo en Aldosivi, o Equi Fernández, que pasó por Tigre.

Ahora, quien podría seguir estos pasos, acorde a lo que informa TyC Sports, es el delantero de 23 años, Luciano Giménez Alanda, quien está mostrando un gran rendimiento en Chacarita, puntero de la Zona B de la Primera Nacional, y que en diciembre debe volver al Xeneize.

Lo que podría complicar la vuelta del futbolista nacido en Salta que también tuvo un paso por Central Norte de su provincia y Chaco For Ever, es que el Funebrero tiene una opción de compra para quedarse con su pase (la misma no trascendió), por lo que en caso de lograr el ascenso a la Liga Profesional, podría hacer uso y quedarse con Giménez.

¿Cuántos goles hizo Luciano Giménez en Chacarita?

El delantero de 23 años marcó 11 goles en 28 partidos disputados, y además, aportó 3 asistencias. Cabe destacar, que el 75% de sus goles fueron desde el minuto 80 en adelante.

¿Jugó Luciano Giménez en la primera de Boca?

El futbolista no llegó a jugar ningún partido en el primer equipo del Xeneize.