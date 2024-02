Tras su ausencia por la participación en el Preolímpico, Cristian Medina regresó a las filas de Boca Juniors y rápidamente volvió a ser clave para el equipo. Ante River, en el Más Monumental, el volante fue el mejor entre los de Diego Martínez y hasta anotó el gol del empate.

Aquel Medinazo, como lo bautizaron los hinchas del Xeneize en las últimas horas, vuelve a ponerlo como uno de los referentes del plantel. En el contexto del fútbol argentino, en el que las joyas se marchan jóvenes a Europa, Miguel Ángel Russo le entregó otro consejo al futbolista de 21 años.

En entrevista con Súper Deportivo por Radio Villa Trinidad, el actual entrenador de Rosario Central le recomendó que no viaje al viejo continente tan pronto y que se enfoque, en su lugar, en afianzarse como titular y líder de Boca.

“Hoy todo el mundo corre por algo negativo que es el dinero, pero al estar en Boca y ser futbolista de la Primera División el crecimiento que tenés es muy grande. Considero que la edad justa para que pueda salir es a los 25 o 26 años, porque con 4 o 5 años como titular en la primera de Boca después sos de otro nivel, pero bueno a muchos les cuesta entender, porque todo el mundo presiona“, explicó el DT.

Y luego destacó al jugador que hizo debutar en el 2021: “Medina es un pibe bárbaro. calladito y humilde. Le interesa jugar al fútbol y no hace declaraciones raras. Me alegro porque sigue creciendo. Todavía tiene un camino larguísimo con el sub 23. Cuanto mas tiempo tenga en primera división y en Boca va a ser un jugador distinto“.

Los sondeos del exterior por Medina

En el último mercado, un puñado de equipos se acercó a Boca a consultar por Medina. Botafogo e Inter Miami fueron los que más chances tuvieron de llevárselo por la magnitud de sus ofertas. A pesar de ello, ninguno pudo convencer a Riquelme. Además, se lo asoció en este verano a clubes como Nottingham Forest, Olympique de Lyon y Crystal Palace.