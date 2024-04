Lucas Blondel sufrió la ruptura de ligamentos cruzados en su rodilla el pasado 30 de marzo en el encuentro ante San Lorenzo en el que Boca terminaría ganando por 2 a 1 en La Bombonera. El lateral derecho del Xeneize ya fue operado con éxito por el Doctor Batista esta semana y comenzó con su larga y extenuante recuperación para volver a las canchas, algo que podrá hacer recién a fines del 2024.

Más allá de su familia y el club en sí, quien también acompaña a Blondel en este proceso post operatorio es su novia, Morena Beltrán. La periodista se ocupó de mostrar varias imágenes del futbolista xeneize en las primeras horas tras la cirugía y ha hablado de cómo se encuentra anímicamente el jugador en este complejo momento que atraviesa.

Este miércoles, en el programa de ESPN en el que Beltrán participa –F90-, la periodista, en complicidad de su compañero Federico Bulos, reveló el apodo que le puso a Blondel en la intimidad de la pareja.

Resulta que Bulos contaba acerca del viaje a Brasil que tuvo en las últimas semanas y reveló que tuvo una conversación privada con Morena Beltrán por la lesión del lateral xeneize. “Te mandé un saludo para él en mis vacaciones, porque me apenó mucho su lesión. Pero te dije: el 4 de Boca no se puede llamar ‘Lulú’. Puede ser Cacho, Negro, Sicario, pero no le podés decir Lulú“, esbozó fuertemente el periodista y relator.

Beltrán, risueña, respondió: “¿Vos cómo le decís a tu pareja? Él se llama Lucas. Le decís amor. Yo no le ando diciendo en la cancha: ‘Lulu, picá al vacío’. Yo no soy Diego Martínez“. Sebastián Vignolo, conductor del programa, defendió a Morena al afirmar que “está bien que le diga como quiera“. El resto de integrantes del programa de ESPN soltaron carcajadas ante la situación.

¿Cuánto tiempo estará fuera Lucas Blondel?

Las lesiones ligamentarias y sus respectivas recuperaciones demandan entre 6 a 8 meses hasta recibir el alta total debido a que, en la intervención quirúrgica, se realiza el reemplazo del ligamento roto por un injerto extraído del propio cuerpo y que puede salir del tendón rotuliano o del isquiotibial. El mismo debe atravesar por un proceso de “ligamentización” en donde se tiene que adaptar a la función de flexibilidad y estabilidad que otorga este tejido.

Esto, mediante kinesiología, reposo y cargas paulatinas, demanda más de medio año en adaptarse en un 100% para regresar a la “vida normal” de un deportista. Por ende, Lucas Blondel recién podrá especular con una vuelta a las canchas en noviembre – diciembre del 2024 como mínimo, cuando la temporada ya se encuentra finalizando. Boca, de esta manera, ya lo descarta para todo lo que resta del año. Una lástima para el Xeneize y para el ex Tigre, quien venía atravesando el mejor momento de su carrera.

Los 21 jugadores del fútbol argentino que sufrieron roturas de ligamentos en 2024