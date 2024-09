A principios de este año, tras varios rumores en las redes sociales por fotos que se filtraron, la reconocida periodista de ESPN, Morena Beltrán, confirmó públicamente su relación con Lucas Blondel, el lateral derecho que se desempeña en Boca desde su llegada a mediados del 2023.

Referido a este romance, Beltrán habló con Sofía Martínez en Confesiones, un segmento de Infobae, y allí sorprendió al revelar que antes de estar en pareja con Blondel, no quería saber nada con relacionarse sentimentalmente con jugadores de fútbol.

“No quería saber nada con salir con un futbolista”, comenzó con su revelación la periodista, que al ser consultada sobre el motivo de esta decisión, agregó: “No quería salir con un jugador de fútbol porque para mí el prejuicio es que no sabía si podía proyectar algo con un futbolista”.

“Como que en general tienen una fama un poco complicada. En general a una persona de 27 años que no tenga hijos y que esté en este ambiente es difícil. Es como que su vida empieza mucho más temprano, porque a los 16 o 17 años están debutando en primera. Tenés que tomar un montón de decisiones para tu vida, la de tus viejos y tu familia”, siguió.

Morena Beltrán junto a su pareja, Lucas Blondel.

Por otro lado, se refirió también a la posibilidad de irse en caso de que a Blondel le salga la posibilidad de emigrar al exterior: “La mayor inseguridad en nuestra relación, ya cuando realmente nos dimos cuenta de que estábamos muy enamorados y proyectamos, fue sobre qué pasaría sobre si a él le sale irse. Al principio le dejé en claro que yo no me iba. Para mí, mi laburo es todo”.

“Es como algo que me perturba un poco identificarme tanto con las cosas. Mi capital y lo que te hace tan vos, es como sos. ¿No te pasa que decís que es encontrar a alguien que esté recontra en la misma sintonía y que vos y realmente sientas que siente mucho por vos?, siento que realmente no es fácil encontrarlo y me encanta que me pase. Ahora lo pienso y sí podríamos ir, pero no por mucho tiempo tampoco”, cerró, confesando que cambió su opinión inicial.

Morena Beltrán ya había hablado sobre la posibilidad de irse con Blondel

En diálogo con OLGA, Beltrán confesó que hablaron muchas veces de ese asunto con Blondel. “Es lo que más inseguridad nos generó desde que estamos en pareja. La verdad es que yo amo mi trabajo y siento que tengo mucho todavía para dar“, expresó la analista de ESPN.

Luego, sin dar muchas vueltas, soltó: “Falta un montón, pero bueno, sí. Yo creo que llegamos a la conclusión que sí, me iría con él“. De esta manera, tal como sucede con la mayoría de las parejas de los futbolistas, Morena sacrificaría su vida en Argentina para acompañar a su novio.