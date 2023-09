Terminó la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial de 2026, y los jugadores de la Selección Argentina no perdieron tiempo tras regresar desde la altura de Bolivia. Más de una figura de la Albiceleste fue vista en el aeropuerto de Ezeiza para regresar a Europa y Leandro Paredes fue uno de los pocos que se detuvo a hablar con la prensa.

El actual mediocampista de la Roma tocó diversos temas, como la actualidad de la Selección y el impacto que tuvo jugar sin Lionel Messi el pasado martes en La Paz. No obstante, también hubo tiempo para hablar del presente de Boca y su aspiración de ganar la Copa Libertadores.

“A Boca lo veo muy bien. Más allá de que muchos critican porque es normal ya ver ese tipo de críticas, nosotros estamos felices de que Boca esté en la Libertadores”, dijo Paredes sin ningún tipo de cassette para referirse al buen momento que atraviesa el equipo de Jorge Almirón a nivel continental.

Lo cierto es que el Xeneize tendrá una dura serie de semifinales por delante y el último obstáculo a la gran final de la CONMEBOL Libertadores en Río de Janeiro será ni más ni menos que el Palmeiras, de recientes vueltas olímpicas a nivel internacional.

¿Cuándo va a volver Paredes a Boca?

El propio jugador dejó clara su intención de volver a ponerse la camiseta azul y oro, pero no confirmó una fecha exacta. “A Boca no voy a volver pronto. Todavía tengo tengo 28 años y estoy feliz con mi vida acá en Europa, con mi familia, con el club… Así que todavía no. Obviamente como dije siempre mis ganas de volver y terminar mi carrera en Boca son las mismas, pero todavía no”, dijo en marzo de este 2023.

¿Cuántos partidos jugó Paredes en Boca?

Leandro Paredes disputó 42 partidos en Boca, 19 de ellos como titular. Además, el mediocampista aportó cinco goles en el Xeneize desde su debut en 2010 hasta su ida a fines de 2013.