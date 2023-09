Ganó, gustó, goleó y no sintió la altura ni la ausencia de Leo Messi. La Selección Argentina brilló en los más de 3.500 metros sobre el nivel del mar del Hernando Siles de La Paz y venció a Bolivia por 3 a 0 con los goles de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González.

Pese a que era un hecho de antemano Messi no iba a jugar por cuestiones físicas relacionadas a la fatiga acumulada, el capitán decidió estar junto a sus compañeros albicelestes para el encuentro en tierras bolivianas y vio todo el encuentro desde el banco de suplentes, aún a sabiendas que no figuraba entre los posibles relevos.

Luego del encuentro, mientras todos los futbolistas regresaban al predio de Ezeiza para luego desde allí partir todos rumbo a sus respectivos destinos, Leo se marchó directamente desde Bolivia a Miami para reencontrarse con su familia y volver a los entrenamientos con el Inter, en donde tendrá una parada de visitante el próximo sábado ante el Atlanta United de Thiago Almada por la MLS.

Antes de partir rumbo a Estados Unidos, Messi participó de los festejos por la goleada a favor en el vestuario del Hernando Siles y, tras las fotos y las celebraciones allí, el capitán de la campeona del mundo realizó un posteo en sus redes sociales dirigido a sus compañeros y la Selección en sí.

A través de su cuenta de Instagram, Leo publicó una fotografía de toda la delegación albiceleste que protagonizó esta fecha FIFA y redactó un sólido “Vamoss“, junto con emojis de aplausos dirigidos a sus compañeros y una bandera argentina. Un líder con todas las letras.

¿Qué dijo Scaloni sobre la ausencia de Messi?

En plena conferencia de prensa, Scaloni se encargó de detallar que a Messi lo habían exigido en el entrenamiento previo al encuentro ante Bolivia, pero que no estuvo en las mejores condiciones físicas, por lo que decidieron resguardarlo. “No estaba para jugar. Ayer intentó recuperar, pero no se sentía cómodo. Entonces, no lo arriesgamos” , soltó el entrenador argentino.

¿Cuándo vuelve a jugar Messi?

Leo Messi volverá a las canchas este sábado a las 18 horas en donde enfrentará con el Inter Miami a Atlanta United en condición de visitante. En caso de no estar presente en dicho encuentro al ser solo en tres días, Inter será local el próximo miércoles 20 de septiembre ante Toronto FC, y ambos partidos podrán verse a través de Apple TV. En la Selección Argentina, volverá a estar presente para la próxima fecha FIFA, la cual se desarrollará a principios de octubre.