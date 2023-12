A menos de un día para las elecciones en Boca, Juan Román Riquelme tuvo duras palabras contra la jueza Alejandra Abrevaya y el candidato a vicepresidente por la oposición, Mauricio Macri. El actual candidato a presidente por el oficialismo estuvo acompañado por el abogado Walter Krieger en donde explicaron las cuestiones referentes a las últimas decisiones judiciales.

En su última presentación antes de las elecciones, Riquelme, actual vicepresidente de Boca, se manifestó luego de que la propia jueza Abrebaya aprobó la medida cautelar presentada por Andrés Ibarra respecto a los 13.000 socios denunciados en el padrón electoral. Éstos deberán votar en una mesa distinta y apartados de las demás en el acto electoral de este domingo.

Las críticas de Riquelme a la jueza Abrevaya

Boca arremetió contra la jueza en un comunicado en las últimas horas del viernes, adelantando que apelaría la medida cautelar. Sin embargo, Abrevaya no giró el fallo a la Cámara Civil para que expida la apelación. Por este motivo, Riquelme salió en El Canal de Boca para manifestarse y criticar su accionar.

“La única que ve las cosas raras es la jueza, nadie más (…) La Cámara está por encima de la jueza, pero ella la está pasando por encima“, advirtió Román. En tanto, en la misma línea, el abogado Walter Krieger también indicó que “la jueza en esta nueva cautelar se basa en la cautelar anterior donde ya la Cámara había decidido que no tenía razón“.

Precisamente, el letrado que representa al ‘Xeneize’ en esta causa por los famosos 13.000 socios insistió en que sus designaciones se hicieron en forma de acuerdo al reglamento de pase de socios, el cual fue aprobado por la Comisión Directiva de 2009, encabezada por Daniel Angelici, hombre cercano al hoy candidato a vicepresidente Mauricio Macri.

“A esta gente solo le interesan sus negocios, no les interesa ni el escudo, ni el club, ni a sus hinchas, no les interesa nada. Lo que vi ayer nunca lo vi en 45 años de vida. Con esta gente no hay que sorprenderse por nada“, apuntó Riquelme.

Riquelme contra Macri: “Mugre total”

Las palabras de Riquelme contra la jueza Abrevaya también tuvieron otro destinatario. A Mauricio Macri lo trató de “mentiroso” e insistió en que esta situación con la Justicia es una “mugre total“.

“Ellos pueden decir mentiras todos los días, pero cuando hay papeles firmados no hay mucho más para decir. Yo sé lo que es ese señor (Macri), hace más de 20 años que sé lo que es. Es un mentiroso, el más mentiroso de todos”, apuntó.“Es una mugre total. Por eso digo que en 45 años que no vi tan clara lo que nos están haciendo a los hinchas de Boca. Nos están lastimando mucho, a los hinchas y al club“, agregó.

“Nos quiso intervenir, quiere privatizar el club (en alusión al candidato a vice Mauricio Macri), por eso mañana es el día más importante de los 118 años del club. Mañana vamos a batir el récord y vamos a ganar las elecciones por mucho“, comentó.

Por último, el candidato a vicepresidente pidió que los hinchas vayan a votar a la Bombonera. “Los hinchas vamos a demostrar que el club es nuestro, que nos sentimos orgullosos. No vamos a permitir que este señor nos robe el corazón. Les pido por favor que vengan a votar. Es el día más importante de los 118 años del club. Tenemos que ser más de 50 mil. Es más importante que el partido que jugué con el Madrid“, dijo.