De la mano de Miguel Ángel Russo, Rosario Central se metió en la final de la Copa de la Liga luego de eliminar a River en lo que fue un empate 0 a 0 que se resolvió mediante el punto penal. Los dos goles convertidos desde los doce pasos bastaron para que el Canalla se quede con el pase a la próxima instancia, ya que el Millonario falló sus cuatro remates.

Con esta victoria por penales, Russo sigue acumulando éxitos ante River, ya que posee una efectividad del 100% en duelos mata-mata frente al equipo de Núñez. Entre Boca y Central, “Miguelo” tiene cuatros instancias mano a mano disputadas contra el Millonario y en todas se impuso con la pena máxima (Copa Argentina 2014 y Copa LPF 2023 con Central, y Copa Argentina 2020 y Copa LPF 2021 con Boca). Por eso, tras este nuevo triunfo en su carrera ante el Millonario, el DT de 67 años sacó chapa: “Me tocó dos veces (NdR: tres veces) eliminar a River por penales, me tenía una fe ciega“, soltó Russo post partido.

Además, en sus declaraciones posteriores a la victoria vs. River en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, Miguel Ángel Russo también le decidó unas palabras a Juan Román Riquelme, con quien posee una gran relación por sus pasos por Boca en 2007 -donde lo dirigió y juntos ganaron la última Libertadores de Boca- y en 2020 -donde fue elegido por Román como el primer DT de su gestión como Vicepresidente-.

Sobre el actual candidato a Presidente de Boca por el oficialismo, Russo reveló que tuvo una comunicación con él tras el trinfo ante River. En sus palabras, el entrenador de Rosario Central esbozó: “Abrazo grande, saludos a todos, uno muy especial, alguien que me escribió, a Román, que me escribió. Un saludo muy especial“. Luego, dio más detalles, dejando en claro que el mensaje de Riquelme no tiene ningún otro trasfondo que un mensaje de aliento.

“Un abrazo. Román me escribe siempre, me felicita. Por eso le agradezco las buenas intenciones de que me vaya bien siempre, esté en cualquier lado. No busquen nada raro, abrazo grande“, finalizó Miguel Ángel Russo al respecto. Ahora, al entrenador de Central le quedará preparar el partido más importante del año para el equipo rosarino, en donde buscará quedarse con el título nacional de la Copa de la Liga en la final ante Platense.

El ciclo de Russo en Rosario Central

Miguelo comenzó su quinto ciclo como entrenador del Canalla en enero del 2023 en un crítico momento para el conjunto azul y amarillo, al encontrarse a solo cinco puntos del descenso. Luego de una gran campaña, Russo y su Central terminaron terceros en la tabla anual con 65 unidades, solo detrás de River y Talleres. Así, lograron la clasificación a la Copa Libertadores 2024 y se encuentran en las puertas de un título nacional al encontrarse en la final de la Copa LPF.

El último ciclo de Russo en Boca

Cuando Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme triunfaron en los comicios en diciembre de 2019, al día siguiente comunicaron que Miguel Ángel Russo sería el entrenador de Boca. Desde ese momento, hasta su salida en agosto del 2021, el oriundo de Lanús dirigió 60 partidos en donde ganó 31, empató 17 y perdió solo 12. Además, se quedó con dos títulos nacionales, los cuales se sumaron a la Libertadores del 2007 que obtuvo en su primer ciclo en el Xeneize.