Con el mercado de pases a la vuelta de la esquina, el Consejo de Fútbol de Boca avanzó con la planificación para el segundo semestre del 2023 y puso el ojo tanto en las posibles altas como en las bajas que podría sufrir el plantel que comanda Jorge Almirón. El Xeneize solo podrá hacer cinco cambios en la lista de buena fe para jugar los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, por lo que deberá ser prudente a la hora de finiquitar la nómina que buscará el pase a cuartos de final.

Nombres suenan muchos para reforzar al club de La Ribera en julio, pero antes Boca deberá resolver situaciones puntuales para mantener la jerarquía en su plantilla. Además de tener que renovar el contrato de Marcos Rojo, el cual vence en diciembre próximo, también se debe tomar una decisión con respecto al futuro de Martín Payero en Brandsen 805. El volante, cuyo pase le pertenece al Middlesbrough, deberá retornar a Inglaterra si el Xeneize no abona su opción de compra.

A priori, las opciones son dos: pagar los 6 millones de dólares que pide el Boro para comprar el 100% de la ficha del ex Banfield o simplemente dejarlo ir para finalizar su etapa como jugador de Boca. Las lesiones y su irregularidad no le permitieron proliferar con la azul y oro, pero el jugador tendrá estas últimas semanas para intentar convencer al Consejo de Fútbol de consultar, al menos, por un nuevo préstamo. Sin embargo, para ello Payero deberá renovar una vez más su contrato en Middlesbrough y dicho escenario no parece viable.

Según informó TyC Sports en las últimas horas, “su falta de continuidad ha jugado en desventaja para el futbolista en cuanto a su futuro en la institución“, por lo que Boca estaría ultimando detalles para comunicarle al mediocampista que no se hará un esfuerzo económico por él. De hecho, cuenta el medio deportivo, todavía no hubo movimientos en el Consejo de Fútbol para intentar asegurar la continuidad de Payero en el club. Señales que invitan a pensar un cierre de etapa.