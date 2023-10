Los caminos de Boca Juniors y Edinson Cavani estaban destinados a cruzarse, solo restaba saber cuándo. En el último mercado de pases, luego de un importante esfuerzo del Matador para rescindir su contrato en Valencia, el uruguayo viajó desde España para cumplir uno de sus sueños: vestir la azul y oro ante una Bombonera colmada de hinchas.

Interesados en el ex PSG no faltaban y la preocupación en La Ribera pasaba por allí: que algún poderoso aprovechara la rescisión de Cavani para abrocharlo con una megaoferta contractual, muy superior a la que podía ofrecer Boca. Uno de ellos, según reveló Globo Esporte en las últimas horas, fue Vasco da Gama.

Desde Brasil confirmaron que hubo negociaciones entre el club y el jugador para que el Matador vuelva al fútbol sudamericano, pero el mal momento deportivo del Vasco y la nula reacción en cuanto a resultados (antes de la llegada de Ramón Díaz) fueron factores clave para que Cavani decidiera no continuar con las charlas y atender la propuesta del Xeneize.

Cavani y Vasco da Gama vuelven a cruzarse

Curiosamente, las instalaciones del club de Río de Janeiro fueron las escogidas por Boca para llevar a cabo sus sesiones de entrenamiento previas a la final de la CONMEBOL Libertadores 2023 ante Fluminense. Es así que Cavani dirá presente en Vasco junto a sus compañeros, pero no de la forma que la institución brasileña esperaba.

A través de la SAF (Sociedad Anónima de Fútbol, hoy ley en el Brasileirao), dueño del 70% de las participaciones del Vasco por vía del grupo inversor 777 Partners, Cavani había recibido un primer acercamiento económico cuyas cifras de desconocen al día de hoy. Lo que podemos confirmar es que de ninguna manera se trataba de una oferta insuficiente.

Otro de los motivos que llevó a Cavani a priorizar la propuesta de Boca, según informa Globo Esporte, fue la posibilidad de disputar la CONMEBOL Libertadores. El Matador llegó a pocos días del inicio de los octavos de final de la Copa ante Nacional y debutó con la azul y oro en el partido de vuelta de la serie que el Xeneize ganó por penales.

¿Cómo le está yendo a Cavani en Boca? Todos sus goles

De lo único que Boca estaba 100% seguro a la hora de firmar a Cavani, era que el uruguayo le iba a dar un salto de calidad al equipo de Jorge Almirón y así fue. Cada intervención del Matador tiene sentido, tanto para abrir la cancha con un pase largo o devolver una pared para construir una jugada de ataque.

No obstante, cierta parcialidad del Xeneize todavía le reclama más goles. Es que, al día de hoy, Cavani lleva tres tantos convertidos con la camiseta de Boca y en varios encuentros se lo vio con la pólvora mojada. Estos fueron todos sus encuentros en el club de La Ribera y sus goles:

Fecha Competencia Rival Goles 9/8/2023 CONMEBOL Libertadores Nacional 0 18/8/2023 Copa de la Liga Profesional Platense 1 24/08/2023 CONMEBOL Libertadores Racing 0 31/08/2023 CONMEBOL Libertadores Racing 0 03/09/2023 Copa de la Liga Profesional Tigre 0 10/09/2023 Copa Argentina Almagro 0 15/09/2023 Copa de la Liga Profesional Defensa y Justicia 0 23/09/2023 Copa de la Liga Profesional Lanús 0 28/09/2023 CONMEBOL Libertadores Palmeiras 0 01/10/2023 Copa de la Liga Profesional River 0 05/10/2023 CONMEBOL Libertadores Palmeiras 1 15/0/2023 Copa Argentina Talleres 1

Al hincha de Boca, le digo: no hay que impacientarse con el nivel de un jugador del calibre de Edinson Cavani. Sí, todos esperamos goles de su parte, pero el valor agregado que aporta en lo colectivo no lo puede hacer ninguno más dentro del plantel. No queda más que aprovechar toda la jerarquía del Matador, los goles llegarán.