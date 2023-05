Se acerca junio y en la Liga Profesional solo significa una cosa: la apertura del mercado de pases. En el caso de aquellos equipos que compiten en Libertadores y Sudamericana, la ventana de transferencias será aprovechada para sumarle jerarquía a sus planteles con el objetivo de llegar lo más lejos posible en el ámbito CONMEBOL. Boca es uno de esos casos, siendo, quizás, uno de los que más “billetera” tienen en nuestro fútbol.

Varios hinchas del Xeneize coincidirán que, además de la zaga central, la posición de centrodelantero es una de las zonas a reforzar con la mayor jerarquía posible. En la danza de nombres aparecen Mauro Icardi y Roger Martínez; no obstante, un exjugador del club también apareció en el radar y los fanáticos de Boca no lo dudan un instante si se trata de una posible vuelta.

Jonathan Calleri dejó un grato recuerdo tras su último paso por La Ribera. Después de jugar en España, Inglaterra y Brasil, su nombre se convirtió en tendencia en los últimos días vía redes sociales por el clamoroso pedido de los hinchas de Boca para que se vuelva a poner la casaca azul y oro. En ese contexto, el periodista Leo Gabes, de ESPN F12, se contactó con él para conocer detalles de su futuro deportivo.

La respuesta del delantero no tardó en llegar y le pinchó la ilusión a todos los que soñaban con su vuelta al Xeneize. “Nadie me llamó de Boca, pero en São Paulo no me dejan ir ni loco”, fue el presunto mensaje que Calleri le escribió a Gabes en plena transmisión de ESPN F12 junto a Mariano Closs. Habrá que tachar el primer nombre de la lista de candidatos a ser el próximo “9” de Almirón.