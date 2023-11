No es el City: el club inglés que observará al Colo Barco en Godoy Cruz vs Boca

A pesar de que Manchester City está buscando hace mucho tiempo la incorporación de Valentín Barco, en el mundo Boca ya saben que apareció otro club de Inglaterra que está dispuesto a llevárselo. De hecho, estarán muy atentos a lo que pase frente a Godoy Cruz.

Sí, desde el Viejo Continente volaron hacia Argentina para dirigirse hasta la provincia de Mendoza, donde el Xeneize visitará al Tomba por la Copa de la Liga Profesional, y ahora observarán en vivo y en directo el rendimiento del Colo.

A lo largo de las últimas horas, el periodista Facundo Pérez explicó en D-Sports Radio que un grupo de emisarios de Brighton and Hove Albion estarán presentes en el estadio Malvinas Argentinas. Claro, el juvenil de 19 años despierta un gran interés en Inglaterra, pero también en un grande de España.

Más allá de que Manchester City y Brighton and Hove Albion quieren quedarse con el pase del Colo Barco, quien también lo desea es Atlético de Madrid, aunque no hicieron oferta alguna y tampoco enviaron al grupo de scouting para observar su rendimiento en campo de juego. Mientras tanto, en Boca sufren porque saben que no será sencillo retenerlo en el 2024.

Los otros equipos que quieren al Colo Barco

Así como Brighton and Hove Albion y Manchester City se disputan el pase de Valentín Barco, en Inglaterra también figura dentro de la carpeta de Brentford, Newcastle, Chelsea, Wolverhampton y Nottingham Forest. Pero en el resto de Europa aparece en los planes de Celtic, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Benfica, Porto, AS Roma, Juventus, Paris Saint-Germain y AS Monaco.

¿Hasta cuándo tiene contrato el Colo Barco en Boca?

Valentín Barco tiene vínculo con el Xeneize hasta diciembre de 2024 y su cláusula de salida es de 10 millones de euros. Boca intentará renovarle el contrato al zurdo para modificar los valores.

La oferta que Boca ya rechazó por Barco

Boca desestimó recientemente una oferta del Brighton and Hove Albion por el zurdo de 19 años. Eran 9 millones por el 85% del pase, con la posibilidad de dejarlo cedido en el Xeneize hasta diciembre.