No es titular hace dos meses: el reemplazante de Vázquez en el XI de Boca que paró Almirón

Boca tiene todo listo para encarar la última semana de vida del Torneo LPF 2023. Este lunes, en lo que será la despedida en La Bombonera durante el presente campeonato, el equipo de Jorge Almirón recibirá a Newell’s con el objetivo de seguir subiendo posiciones en la tabla anual que clasifica directamente a la CONMEBOL Libertadores del año próximo.

Con el campeón ya definido, el entrenador tendrá la oportunidad de probar nuevas variantes en la finalización del certamen y este último domingo ultimó detalles para confirmar la formación inicial con la que el Xeneize comenzará jugando contra la Lepra. Teniendo en cuenta el partido reciente de Copa Argentina, el DT alineó algunos nombres imprevistos.

La primera sorpresa aparece en la defensa: Nicolás Figal pasaría a ocupar el lateral derecho y la zaga central, al menos en la última práctica, estuvo compuesta por Bruno Valdez y Nicolás Valentini, terminando con Frank Fabra en el carril izquierdo. El mediocampo, por su parte, fue ocupado por Guillermo Fernández, Equi Fernández, Cristian Medina y Valentín Barco, prácticamente el eje de lujo.

Por último, en la delantera apareció el nombre menos esperado: junto a Miguel Merentiel estuvo Norberto Briasco, que no es titular en Boca desde fines de mayo por Copa Libertadores. De no mediar inconvenientes, Jorge Almirón ya tendría definido a su once inicial para disputar el último encuentro en casa durante el Torneo LPF 2023.

Probable formación de Boca para jugar contra Newell’s

Boca recibirá a Newell’s este lunes a partir de las 20:45 horas, tras la modificación del horario por parte de la Liga Profesional, y Almirón haría una leve rotación según se pudo ver en su último ensayo del domingo.