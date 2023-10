A un día del encuentro entre Palmeiras y Boca en Brasil que definirá a un finalista en la CONMEBOL Libertadores, en el Xeneize hay alertas encendidas respecto a la zona defensiva, ya que Marcos Rojo y Nicolás Figal se encuentran desde el duelo de ida en La Bombonera entrenando diferenciados por molestias físicas.

El capitán de Boca arrastra una sobrecarga muscular en su gemelo, la cual incluso lo hizo salir tempraneramente en el primer partido ante Palmeiras para el ingreso de Nicolás Valentini, mientras que Figal tiene una molestia en su rodilla, la cual pone un poco más en duda su presencia que la de Rojo en el Alianz Parque.

Tanto Jorge Almirón como los dos centrales y todo Boca en sí apuntan a que la dupla de zagueros defensivos puedan estar presentes de entrada ante Palmeiras. Y si bien ambos se entrenaron a la par en Sao Paulo a un día del cruce de vuelta de las semis, el periodista Emiliano Raddi reveló que el entrenador xeneize se guarda una carta bajo la manga que podría ejecutarse en caso que Nicolás Figal no llegue a estar en condiciones óptimas.

En concreto, y debido a los flojos niveles de Bruno Valdez y Facundo Roncaglia, más el alto rendimiento de Nicolás Valentini, el DT de Boca no descarta que el hipotético reemplazante de Figal en caso de ser necesario sea el rubio surgido en el semillero xeneize, integrando una zaga defensiva titular con dos futbolistas zurdos, algo que aún no sucedió en el ciclo de Jorge Almirón .

Valentini supo ejercer el puesto de primer marcador central en más de una ocasión en su cesión del 2022 en Aldosivi, mientras que Marcos Rojo ya ha hecho dupla con otro central zurdo en Boca cuando compartió zaga con Gastón Ávila en un encuentro ante Lanús que finalizó 1 a 1 en el 2020. Sin embargo, sería una novedad no solo por ser la primera vez que sucede en el ciclo de Almirón, sino que realmente existen pocos casos de una dupla de centrales zurdos. En caso de no llegar Figal, el DT de Boca no descarta esta opción, aunque la práctica previa la duelo con Palmeiras vaticina que el ex Inter Miami podrá estar junto a Rojo desde el arranque.

El posible XI de Boca para enfrentar a Palmeiras

Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

