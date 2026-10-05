Carlos Tevez eligió el título más especial que ganó en Boca: “Esa emoción no la tuve nunca más”

El Apache recordó los logros de su carrera y se destacó una de las máximas hazañas de la historia del club de la Ribera.

Carlos Tevez supo dejar huella en Boca Juniors y convertirse en el último ídolo del club. Sin embargo, su legado se expandió alrededor del planeta a base de títulos locales e internacionales. Pero el Apache tiene un trofeo favorito dentro de su palmarés.

En charla con Agustín Creevy, el exrugbier en su faceta de youtuber, en la que no dudó al nombrar al título más importante de su carrera: la Copa Intercontinental de 2003 en la que Boca derrotó a Milan por penales.

“El Milan de Ancelotti, con Pirlo, con Shevchenko… Era un solo partido, una locura. Esa emoción de ganar ese partido no la tuve nunca más”, recordó emocionado Tevez sobre aquella hazaña de los de Carlos Bianchi en Japón.

Tevez con la Copa Intercontinental 2003. (Foto: Getty)

En esa madrugada argentina, Tevez ingresó a falta de 20 minutos para el final del tiempo regular y afrontó también el suplementario. Con solo 19 años, firmó una de las páginas más gloriosas de la historia del club de la Ribera.

Los 5 títulos más especiales de Carlitos Tevez

En la misma charla, Creevy invitó a Tevez a armar su Top 5 de trofeos más importantes que consiguió en su carrera. Además de la Intercontinental 2003, seleccionó la Libertadores de ese mismo año con Boca y luego se inclinó por dos en Manchester United y uno con la Selección Argentina Sub 20.

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Copa Intercontinental 2003 con Boca Juniors Copa Libertadores 2003 con Boca Juniors Mundial de Clubes 2008 con Manchester United Sudamericano Sub 20 2003 con la Selección Argentina Premier League 2007-08 con Manchester United

Los números de Carlos Tevez en Boca

Desde su debut el 21 de octubre de 2001 hasta mediados de 2021, Carlos Tevez disputó un total de 279 partidos oficiales con la camiseta de Boca. En ese lapso, convirtió 94 goles y repartió 56 asistencias. Además, conquistó 11 títulos: Copa Libertadores 2003, Intercontinental 2003, Sudamericana 2004 en el plano internacional y en lo doméstico ganó Campeonato 2003, 2015, 2017, 2018, 2020, Copa Argentina 2015, Supercopa Argentina 2018 y Copa de la Liga 2020.

Datos clave

Carlos Tevez eligió la Copa Intercontinental 2003 como el título favorito de su carrera.

eligió la como el título favorito de su carrera. 19 años tenía cuando venció al Milan por penales en la final de Japón .

tenía cuando venció al por penales en la final de . 279 partidos, 94 goles y 11 títulos resumen su paso oficial por Boca Juniors.