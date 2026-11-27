Son varios los futbolistas de la Albiceleste que no están terminando bien el año. Un repaso por los casos más preocupantes en la actualidad.

Varios referentes de la Selección Argentina no cierran la temporada de la mejor manera y necesitan resurgir en 2027. Desde la falta de continuidad de Nicolás Tagliafico en Francia hasta los problemas tácticos y futbolísticos de Enzo Fernández y Lisandro Martínez en la Premier League. Los repasamos, al detalles, acá.

Tagliafico: sin lugar en Lyon y con el radar puesto en Argentina

Varios futbolistas argentinos transitan un cierre de año complicado por falta de continuidad o bajos rendimientos, y el caso de Nicolás Tagliafico es uno de los más llamativos. Todo indica que en el mercado de enero podría concretar su salida del Olympique Lyon, donde perdió el puesto ante la aparición de Abner Vinicius.

Un dato pinta de cuerpo entero su falta de rodaje: en el reciente duelo europeo ante el Lillestrøm volvió a completar un partido en cancha, algo que no le sucedía en su club desde el 19 de marzo frente al Celta de Vigo por Europa League, ni en la Selección desde la final del mundo. Con 34 años (llegaría al próximo Mundial con 37), sigue siendo un jugador fiable cada vez que suma minutos.

Tras haber sonado en España en el mercado anterior, ahora aparecen Boca y River como posibles destinos para relanzar su carrera.

Lisandro Martínez: fuego cruzado en el United y rumores de salida

El presente de Lisandro Martínez en un Manchester United caótico tampoco es el ideal. El defensor salió a declarar públicamente que la institución necesitaba mejores fichajes, una estructura más sólida y mejores decisiones dirigenciales. La respuesta no tardó en llegar: varios exjugadores alineados con los dueños actuales salieron a criticarlo con dureza.

Publicidad

El problema es que Licha no logró respaldar sus dichos dentro de la cancha. Habitualmente sólido y fiable más allá de su estatura, en los últimos partidos cometió errores atípicos y salió en la foto de varios goles.

Además, Mauricio Pochettino comenzó a utilizarlo como lateral izquierdo, una faceta en la que tampoco logra destacarse. En medio de un evidente desgaste con una dirigencia que solo cambia entrenadores como fusible, ya se rumorea su posible salida en 2027, justo cuando empieza a sonar la llegada de Nico Paz a Old Trafford.

Enzo Fernández y un experimento táctico que no funciona en el City

En la otra vereda de Manchester, Enzo Fernández también atraviesa un cierre de año para el olvido. El volante decidió continuar su carrera en el Manchester City de Enzo Maresca, un entrenador que lo alejó de su mejor versión —aquel mediocentro brillante del Benfica y de la Selección en 2022— para ubicarlo casi como delantero, mediapunta o extremo.

Publicidad

Los números exponen que el experimento no rinde: tras ser titular en 7 de 10 partidos de la Premier League, acumula apenas un gol, ninguna asistencia y un promedio de pases clave muy por debajo de competidores como Martin Ødegaard, Bruno Fernandes o Cole Palmer.

Para colmo, su constante vocación ofensiva deja desbalanceado al equipo y sobrecarga de tareas defensivas a Elliot Anderson, derivando en derrotas dolorosas ante Aston Villa, Brighton y Nottingham Forest. Ya sea por una eventual salida de Maresca o por la necesidad de recuperar el equilibrio en el medio, Enzo corre serio riesgo de quedar perjudicado si no logra adaptarse al rol que él mismo eligió jugar.

Alerta por el Dibu Martínez

A la lista de preocupaciones se suma Emiliano Martínez. El arquero de la Selección sufrió una lesión que lo marginó de las canchas durante un buen tiempo y su regreso estuvo lejos de ser el soñado: padeció siete goles en contra en sus últimos dos compromisos en Chelsea.

Publicidad

Habrá que ver cómo logra acomodarse en este cierre de año para recuperar su mejor versión de cara a un 2027 que exigirá el resurgir de varios pesos pesados de la Albiceleste.