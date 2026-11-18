El club de la capital inglesa dedicó un posteo al arquero de la Selección Argentina tras su último logro en la fecha FIFA de noviembre.

De regreso en el arco de la Selección Argentina y tras otra gran actuación, Emiliano Martínez igualó a Sergio Romero en el récord de vallas invictas con el combinado albiceleste. En su primer partido tras la operación de mandíbula, el Dibu logró su cometido. Luego de la goleada de la Selección Argentina por 7-0 ante Costa Rica, el Chelsea, club en el que juega Martínez, felicitó al arquero por alcanzar un nuevo hito con su país.

“Emiliano Martínez registra la mayor cantidad de vallas invictas en la historia de Argentina. ¡Felicitaciones, Emi!“, escribió el Chelsea en sus redes sociales tras la fecha FIFA de noviembre de 2026.

Desde su llegada al club de la capital, Martínez tan solo registra una valla invicta, ante Everton (2-0) en el partido que sufrió la grave lesión en su mandíbula y no pudo completar.

Emiliano Martinez has now recorded the most clean sheets in Argentina’s history. 🇦🇷 Congratulations, Emi! 💙 https://t.co/REpWfR1nVj — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 18, 2026

El récord de Martínez y Romero, frente a frente

Tras mantener el arco en cero ante Costa Rica, Martínez igualó las 47 vallas invictas de Romero con la Selección Argentina. Sin embargo, el Dibu, quien fue sincero tras la goleada, alcanzó esa cifra más rápido que Chiquito.

El exarquero de la Selección, con pasado en clubes como Racing, Manchester United y Boca Juniors, logró el récord en 96 partidos. Martínez, por su parte, lo igualó en 71 compromisos con la Albiceleste. Así, el Dibu registra una valla invicta en el 66,2 % de sus partidos con la Selección.

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Además, Martínez tiene más vallas invictas que goles recibidos en el arco albiceleste: solo le convirtieron 33 goles desde su debut con el seleccionado nacional.

Cúando podrá romper el récord Martínez

Tras la fecha FIFA de noviembre, en la que la Selección Argentina se enfrentó a Uruguay y Costa Rica, el conjunto nacional cerró definitivamente su actividad en 2026. El próximo compromiso será en la primera fecha FIFA del año que viene, pautada para dentro del 22 al 30 de marzo de 2027.

No será hasta entonces que Martínez podrá superar oficialmente a Romero en la tabla histórica de vallas invictas de la Selección. Es tan solo una cuestión de tiempo.

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🇦🇷🧤 ¡APARECIÓ EL DIBU! Gran atajada del arquero de la Selección Argentina ante el disparo de Méndez. https://t.co/RB10GHx1jY — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

En síntesis