Todos los hinchas se enloquecieron con la presencia de Leandro Paredes en el partido donde la Selección Argentina derrotó a Ecuador por la primera jornada de las Eliminatorias CONMEBOL en el estadio Monumental.

Sin distinguir camisetas, los fanáticos corearon su apellido cuando el plantel saltó al campo de juego para realizar la entrada en calor, pero quienes estuvieron muy atentos a una acción del mediocampista de AS Roma fueron aquellos que simpatizan por Boca y River.

Históricamente, en la Selección Argentina hubo futbolistas del Xeneize y del Millonario, y mayormente los partidos se disputaron en el recinto ubicado en el barrio porteño de Núñez. Pero más allá de ello, Paredes sorprendió a todos al mostrar su lado más bostero.

Es fanático del club de La Ribera, y lo reconoció públicamente. Y como en el estadio de River, a la salida del túnel que conduce a los vestuarios hay un escudo de la institución, cuando le tocó a realizar el precalentamiento, lo esquivó para no pisarlo .

Si bien los fanáticos de Boca se enloquecieron con el gesto, porque el volante no quiso tener contacto con los colores del acérrimo rival, del lado riverplatense lo tomaron como un gesto de respeto porque no está defendiendo la azul y oro, sino que los colores más lindos del universo: los argentinos.

Lo que dijo Leandro Paredes de su posible regreso a Boca

En el año 2019, Leandro Paredes brindó una entrevista en TyC Sports y habló de su posible retorno al Xeneize: “Lo dije desde el día que me fui. Mi idea es volver a Boca y volver bien, no para retirarme. Quiero volver a una edad en la que pueda darle mucho al club y jugar en buen nivel. Mi idea es volver, ojalá pueda hacerlo cuando esté muy bien. A los 29 o 30 años, no tengo problema”.

¿Cuántos goles hizo Leandro Paredes en la Selección Argentina?

Desde que debutó en la Selección Argentina, fueron 5 los goles que marcó Leandro Paredes en 55 partidos.