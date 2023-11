Puede que Frank Fabra haya quedado como gran villano de la final de Copa Libertadores perdida por Boca 2-1 ante Fluminense el pasado sábado en el Maracaná, no solo por un rendimiento futbolístico que no terminó de convencer sino además por la expulsión infantil que protagonizó en tiempo extra, cuando el Xeneize necesitaba aprovechar el hombre de más luego que también Kennedy viera la roja por el festejo del segundo tanto, para dar vuelta el marcador.

Sin nombrarlo, ese pase de facturalo hizo Sergio Romero al manifestar cuán importante hubiese sido para Boca tener un jugador más para empujar contra el arco de Fluminense en los últimos minutos. Pero ya de regreso en Argentina, el colombiano contó con el importante respaldo de Juan Román Riquelme, quien juzgó su conducta como una equivocación pero valoró no solo su arrepentimiento sino lo importante que es para el equipo como futbolista.

Pese a la palabra del ídolo y vicepresidente, entre los hinchas fueron mucho más críticas y reproches hacia Fabra que intentos de defenderlo. Tal vez por ello es que recientemente Jorge Bermúdez haya sentido la necesidad de respaldar también a su compatriota. “Es una lástima que lo hayan expulsado. Un error que al que más le duele es a él mismo”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Es un hombre maduro, un muchacho bueno, un profesional que todo el mundo en Boca quiere y estima. Además de eso es un tremendo jugador del fútbol. Yo sé que hay impaciencia, intranquilidad, pero él no puede perder la fe en lo que hace. Y en la institución se tiene muy claro lo que es Frank Fabra”.

Por otro lado, Bermúdez comparó lo que representa Fabra para el Xeneize con lo que significó para Fluminense tener en su plantel a Marcelo y Felipe Melo. “Marcelo tiene 35 años, ganó todo en Europa y acaba de ganar su primera Libertadores. Felipe Melo tiene 40. Frank es un símbolo de Boca. Más allá que tenga sus aspiraciones, en Boca se lo respeta, se lo admira. Como a él, a nosotros nos toca agachar la cabeza y bancarnos todas esas críticas. Pero no van a desestabilizar lo que es la posición de Frank en el club y esperamos que quiera seguir adelante”, resaltó.

¿Qué dijo Riquelme tras la expulsión de Fabra?

En su rol de vicepresidente, pero plenamente consciente del peso que tiene su palabra como ídolo futbolístico del club, Juan Román Riquelme fue el primero en salir a respaldar públicamente a Frank Fabra dentro de Boca. “Hoy Frank llegó llorando al entrenamiento. Bajó de su auto, pasó caminando con gorra llorando. Pasaron dos días. Él quiere mucho a nuestro club. Él hizo mucho porque lleguemos a la final. Hoy bajó llorando, así que imaginate cómo está. Eso habla muy bien de él. Le duelo mucho, hay que tener paciencia. Hay que levantarse y el miércoles tendremos que volver a competir“, había expresado el lunes.

Toti Pasman pidió que Fabra no vuelva a jugar en Boca

Quien planteó una opinión completamente opuesta a la de Riquelme y Bermúdez fue el periodista Toti Pasman, quien el lunes pidió en Radio La Red que el colombiano no volviera a ponerse la camiseta de Boca. “No comparto cuando Riquelme habla de Fabra como una víctima que llegó llorando. A mí no me conmueve en lo más mínimo. Yo no quiero que Fabra se ponga la camiseta de Boca nunca más. A mí que Fabra llegue llorando al entrenamiento, perdón, me chupa un hue… Porque ya te lo hizo con Santos. Entonces que se vaya de Boca Fabra. Que no juegue nunca más con la camiseta de Boca“, protestó.