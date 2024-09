Boca logró un sufrido triunfo ante Rosario Central en La Bombonera por 2-1 por los goles de Cristian Lema y Brian Aguirre. El partido terminó con polémica y fuertes reclamos de todos los jugadores del ‘Canalla’ debido a una presunta falta de Luis Advíncula a Enzo Copetti dentro del área. En las redes sociales volvieron tendencia “penalazo” debido a esta acción.

El final del partido tuvo a un Rosario Central muy protagonista y que puso en aprietos al ‘Xeneize’. De hecho, logró llegar al descuento mediante el gran gol de tiro libre de Jáminton Campaz en tiempo de descuento. Y eso llevó a que el encuentro se vuelva emotivo y hasta polémico por esa mencionada acción.

Luego de una pelota parada que cayó en el área de Boca, Copetti quiso irse al fondo y Advíncula llegó antes a la pelota, pero se terminó llevando el tobillo del delantero con los tapones. Es una jugada polémica, pero en donde el hecho de que el peruano llegó antes que el ex Racing a la pelota hizo que para Jorge Baliño no haya falta.

El fuerte reclamo de Rosario Central tras el final del partido

Luego del pitazo final de Baliño, varios jugadores de Rosario Central y hasta el técnico Matías Lequi fueron directamente hacia el árbitro reclamando el supuesto penal que no cobró y en donde tampoco hubo intervención del VAR, comandado por Silvio Trucco.

Al final, hubo un tumulto en la mitad de la cancha, pero que no pasó a mayores. Aún así, la bronca del ‘Canalla’ quedó porque estuvo cerca de arrebatarle puntos importantes al ‘Xeneize’.

“Penalazo” se volvió tendencia en X debido a la jugada entre Advíncula y Copetti

En la red social X, “penalazo” se volvió rápidamente tendencia debido a esa jugada del final entre Advíncula y Copetti. Usuarios reclamaron que hubo falta y que Baliño obvió un claro penal para Central que hubiese desatado un fuerte murmullo en La Bombonera.

¿Qué dijo Matías Lequi, DT de Rosario Central, sobre el arbitraje?

Matías Lequi, quien fue a buscar a Baliño al final del partido al igual que sus dirigidos, habló en conferencia de prensa sobre el arbitraje, aunque evitó entrar en polémicas. “De los árbitros no voy a hablar, pero acertó algunas cosas y otras no. Ya está. Me propongo que el equipo mejore y empiece a sumar más de local”, dijo.