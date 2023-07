Tras conocerse su reciente desgarro, Marcos Rojo tomó una decisión controversial pensando en la evolución de su estado físico. El capitán de Boca armó las valijas y se tomó un avión rumbo a Estados Unidos, más precisamente a la ciudad de Miami, con el objetivo de entrenarse de manera particular para intentar llegar de la mejor manera a la serie de octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023 entre el Xeneize y Nacional.

En medio de los rumores de un presunto viaje de vacaciones, en los últimos días aparecieron las primeras imágenes del trabajo que está haciendo el ex Manchester United en USA para volver a estar en forma. Las mismas fueron difundidas por Julio Cesar Murillo, su coach en Miami, especificando cada una de las tareas que viene realizando Rojo de manera personalizada.

Sin embargo, desde Boca no parecen estar convencidos con los videos que fueron publicados en redes sociales desde que el capitán aterrizó en Florida. Jorge Pablo Batista, médico del club de La Ribera, se mofó de los ejercicios que le fueron preparados al defensor zurdo e ironizó con su más reciente posteo en redes sociales.

“Hoy a la tarde temprano voy al cine. Me recomendaron ir a ver Pinocho“, escribió uno de los empleados con más renombre dentro del Xeneize. Luego, para aclarar sus dichos, agregó: “Porque me encanta!!!”. Inmediatamente se hizo presente una catarata de comentarios negativos por parte de los hinchas de Boca, en su mayoría pidiendo que no genere polémica y que elimine su publicación en Instagram. Una fuerte interna que necesita explicaciones.