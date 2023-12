Tras varios idas y vueltas por su situación legal con Huracán, el último equipo al que dirigió, finalmente Diego Martínez pudo estampar la firma para convertirse en el nuevo entrenador de Boca por los próximos dos años, y ya se encuentra trabajando de cara a su primera pretemporada al mando del equipo.

Una de las principales particularidades que tiene el director técnico de 45 años es su apodo, ya que desde que estaba en Tigre dirigiendo en la Primera Nacional, en el 2021, sus jugadores comenzaron a llamarlo “Gigoló”, por su parecido a Javier Bazterrica, aquel personaje que en 2015 saltó a la fama tras las denuncias que recibió por estafa.

“Borombombom, borombombom, es el equipo del Gigoló”, le cantaron en una oportunidad los jugadores del Matador de Victoria luego de la victoria por 2 a 0 ante San Martín de Tucumán que le permitió llegar a la final por el ascenso, en donde venció a Barracas Central.

Referido a ese apodo y la popularidad que tuvo el mismo, Martínez habló al respecto en una entrevista con Clarín, donde contó cómo comenzó: “El apodo me lo pusieron los chicos de Estudiantes. No es algo que me molesta, pero tampoco que me llene de orgullo. Me lo pusieron cuando ascendimos, Rodrigo Sayavedra me lo puso; y habrá quedado dando vueltas por ahí y estos, como se hablan los futbolistas y se conocen entre todos, lo sacaron a la luz en un momento importante y se hizo viral”, tiró.

Además, agregó que antes tuvo otros sobrenombres hasta que volvió a salir a la luz su apodo de Gigoló: “Se dejó de lado esto que me decían el Peladito, el Pelado Martínez me decían y ya poca gente me dice de esa manera y pasaron al famoso Gigoló”.

Por otro lado, Rodrigo Sayavedra, quien lo bautizó así, contó cómo fue la primera vez que se lo dijeron: “Fue una locura, creo que habíamos ido a jugar un partido con Atlanta y perdimos, estábamos re calientes todos. Después jugamos en Caseros y le ganamos, y en ese momento tenía varios apodos: Shaggy, el de Scooby Doo, Pelado, Peladilla, tenía un montón de apodos. Pero después de ese partido, con Emanuel Ibáñez estábamos ahí jodiendo y él me decía ‘dale, decíle, decíle’; hasta que bueno, entró al vestuario y le digo: ‘Dale Gigoló, ahora estás contento’, y ahí le quedó el Gigoló. Justo en ese tiempo había empezado a salir en la tele y en videos de Instagram el Gigoló (por Bazterrica) y lo empezamos a buscar y yo les mostraba a todos los chicos, y a partir de ahí ya todos le empezaron a decir Gigoló y le quedó”.

¿Quién es el verdadero Gigoló?

Javier Bazterrica se hizo famoso en 2015, luego de que había engañado y robado a una serie de mujeres que se destacaban por tener un buen nivel adquisitivo, por lo que comenzaron a llamarlo Gigoló. A pesar de las denuncias y el escándalo judicial se instaló en los medios como personaje e inició una carrera artística que lo llevó a participar en “Showmatch”, y actualmente, alejado de los medios, es DJ y cantante.

Los mejores memes de la llegada de Martínez a Boca

Desde que se conoció la llegada de Martínez a Boca, en las redes sociales los hinchas hicieron diversos memes, en los que comparaban al entrenador con el Gigoló y cómo este convivirá con su nuevo plantel.