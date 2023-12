La música, desde tiempos incalculables, está relacionada al fútbol. Desde los cánticos de las hinchadas a los festejos de diversos futbolistas con remeras de bandas de rock nacional que seguían en su momento. También hubo casos como los de Hernán Arbuco, Juan Ignacio Alonso y Abel Romero, quienes conformaron el grupo de cumbia Hernán y la Champions Liga mientras jugaban en las inferiores de Vélez. Pero ahora nos enfocaremos en Boca, porque después de que Diego Martínez firmara su contrato, se descubrió que dentro de su grupo de trabajo hay una estrella de rock.

Sí, resulta muy extraño que un músico esté dentro de un cuerpo técnico. Y mucho más en Boca. Pero ahora se dio el inesperado suceso. Sucede que Patricio Ciavarella, bajista de No Salgas con Robots, tendrá una doble función junto a Martínez: será el encargado del coaching con los futbolistas y también el entrenador de arqueros, por lo que trabajará codo a codo con Fernando Gayoso, quien ya estaba dentro del club.

La historia de Ciavarella, directamente, está relacionada con la música. Principalmente porque es el hermano de Catriel Ciavarella, el actual baterista de Divididos, el trío liderado por Ricardo Mollo y Diego Arnedo, ex músicos de Sumo. “En un momento, allá por los 17, fuimos con mis hermanos a ver a Divididos y creo que ese es el kilómetro cero, el punto de partida. Ahí creo yo que me volví loco viendo y escuchando a la banda, pero sobre todo a Ricardo Mollo. Flasheé totalmente viéndolo tocar la viola y me dieron muchísimas ganas de hacer lo mismo”, sostuvo Pato, como lo apodan sus amigos, en mayo de 2022 mediante una entrevista con Luana Viera para TN.

El flamante entrenador de arqueros del Xeneize, mucho tiempo antes de desempeñarse como tal, empezó a vincularse con la música. De hecho, reconoció que más allá de escuchar a diferentes bandas, quiso comprarse su primer instrumento. Por lo tanto, su camino con los escenarios, las cuerdas, los parches y las gargantas inició “juntando guita para comprarme una Stratocaster como la de Ricardo (Mollo) porque en ese momento era mi ídolo absoluto, lo admiraba totalmente. Entonces junté la plata, me compré la guitarra y empecé a tocar”.

Más allá de su fanatismo por la música, Pato Ciavarella reconoció que puede convivir con el trabajo dentro de un cuerpo técnico, en este caso con todo lo que implica estar en Boca, y su labor como bajista en No Salgas con Robots: “Son locuras que tiene que ver con la pasión que siento por las dos cosas, que no las puedo dejar y lo disfruto por más de que requieran de un gran esfuerzo físico. Lo sigo haciendo porque son dos pasiones enormes y lo hago con muchísima responsabilidad para no faltarle el respeto a nadie ni dejar a nadie tirado”, expresó en aquel entonces.

Cabe destacar que, además de ser entrenador de arqueros y haber realizado un curso de coaching, Patricio Ciavarella también es psicólogo social, una profesión que puede resultar favorable para destrabar diversas situaciones que compliquen al plantel de Boca y perjudiquen el rendimiento de los futbolistas. Y como si fuera poco, trabaja junto a Diego Martínez desde que el DT inició con su labor al frente de Ituzaingó.

No Salgas con Robots, la banda de Patricio Ciavarella

Uno de los tres (3) entrenadores de arquero que tiene Boca es bajista de No Salgas con Robots. Así suenan en vivo:

¿Cómo está compuesto el nuevo cuerpo técnico de Boca?

Diego Martínez tendrá tres (3) asistentes, además de tres (3) entrenadores de arqueros, dos (2) preparadores físicos y un (1) videoanalista.

Cristian Bardaro (ayudante de campo)

Adrián Gonzalez (ayudante de campo)

Gustavo Rodríguez (ayudante de campo)

Juan Manuel Conte (preparador físico)

Leandro Mazziotti (preparador físico)

Pablo Campodónico (entrenador de arqueros)

Fernando Gayoso (entrenador de arqueros)

Omar Mateo (videoanalista)

Patricio Ciavarella (coaching y entrenador de arqueros)

El contrato de Diego Martínez en Boca

Los dirigentes de Boca firmaron un vínculo con Diego Martínez que los une hasta el 31 de diciembre de 2025.