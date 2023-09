Agustín Rossi se fue de Boca hace tiempo, pero todavía sigue siendo un pensamiento recurrente en más de un hincha del Xeneize. Durante el último encuentro que protagonizaron River y Arsenal en el Monumental, en Twitter aparecieron varias menciones para el arquero del Flamengo. ¿Por qué?

Como en cada encuentro del Millonario, en redes sociales hubo cuestionamientos al funcionamiento del equipo y también se hizo foco en referentes como Enzo Pérez y Franco Armani, este último por dos errores puntuales que cometió contra el conjunto del Viaducto.

A raíz de las acciones del “Pulpo” que generaron dudas en más de un fanático de River, desde la vereda opuesta se anticiparon a una potencial llegada de Agustín Rossi a Núñez, a pocos meses de haberse ido de Boca en términos negativos.

“Rossi terminará en el CARP”, “Rossi el año que viene es el 1 de River”, algunos de los comentarios que generaron miles de likes en el círculo de los hinchas del Xeneize presagiando una especie de “traición” del ahora arquero del Flamengo. ¡Insólito!

Rossi tiene motivos para irse de Flamengo

El presente del exjugador del Al-Nassr no es bueno. Desde que llegó a Brasil en condición de libre, Sampaoli no lo hizo debutar en ninguna de las competencias que disputó Flamengo y hoy parte como tercera opción, por lo que plantear un escenario de salida no suena descabellado en el mediano plazo.