Diego Mazzilli, ex captador del Xeneize, nombró a los futbolistas más importantes que pasaron por el selectivo del club y no quedaron por diferentes circunstancias.

Quisieron hacer inferiores en Boca, no pudieron y hoy juegan en la Selección Argentina

Son muchos los jóvenes que pasaron por las categorías inferiores de Boca y que no tuvieron la suerte de llegar a vestir sus colores en Primera División. Algunos quedaron en el camino y otros encontraron el éxito con otras camisetas. Diego Mazzilli, ex captador del club, dio algunos nombres muy fuertes de jugadores que podrían haber llegado a brillar al Xeneize, pero no pudieron por diferentes circunstancias. Algunos por decisión propia y otros por determinación del club.

El formador de futbolistas habló con el canal de YouTube “Reserva Boca Juniors” y dio detalles sobre su trabajo: “Nosotros empezamos a armar los selectivos. Les dábamos la ropa del club y la gente decía ‘estos juegan en Boca’, pero eran del selectivo. Por ahí pasaron un montón de chicos que después jugaron Mundiales“.

A la hora de empezar a recordarlos, salieron nombres como el de Lisandro Martínez, Julián Álvarez, Joaquín Correa y Lautaro Martínez. Todos nombres importantes que ganaron la Copa América con la Selección Argentina y, en el caso de 3, fueron campeones del mundo un año después.

Julián Álvarez pasó por el selectivo de Boca, pero terminó en River. (Foto: Getty Images)

Boca y los jugadores que no pasan el selectivo

“A mi nunca me gustó decir la palabra ‘prueba’. Eran del selectivo“, expresó Mazzilli, que luego habló de los casos de los futbolistas que no logran permanecer en Boca: “Depende de los años, de qué coordinador esté, de los entrenadores, si tenemos más confianza y si nos escuchan más“.

“A los técnicos, siempre decía en tono de broma: ‘Ustedes nos hacen perder jugadores‘”, contó. Y los recién mencionados no fueron los únicos.

Otros jugadores que pasaron por Boca y hoy la rompen en otros clubes

Además de los hombres de selección, también surgieron otros apellidos que hoy brillan en el fútbol argentino. Mazzilli mencionó a Maxi Salas, hoy en Racing; Nicolás Oroz y Santiago Montiel, de Argentinos Juniors; Lautaro Giaccone, de Rosario Central; Juan Gauto, de Huracán y Facundo Farías, actualmente en Inter Miami.

Un caso muy particular es el de Joaquín Pereyra, que la rompe en Atlético Tucumán. Curiosamente, este mediocampista está siendo buscado por Boca en este mercado de pases para reforzar el plantel de Diego Martínez.