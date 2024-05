Como lo viene haciendo a lo largo del año, la dirigencia de Boca continúa moviéndose con la renovación de contratos de los futbolistas que quedarían en libertad de acción el próximo 31 de diciembre. Tal como lo hizo Nicolás Figal en su momento, ahora llegó el turno del lateral derecho, Luis Advíncula.

El futbolista de 34 años, llegó a un acuerdo con la dirigencia del Xeneize, y tal como lo publicó el elenco de la Ribera en sus redes sociales, firmó la extensión de su vínculo con la institución por dos temporadas más, finalizando el mismo el 31 de diciembre del 2026.

“Luis Advíncula firmó la renovación de su vínculo con Boca hasta diciembre de 2026, junto a Raúl Cascini del Consejo de Fútbol. ¡Tu felicidad es la nuestra, Pichón!”, posteó el Xeneize en las redes junto a una foto del futbolista con el dirigente.

Posteo de Boca.

De esta manera, Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca lograron renovar al segundo futbolista cuyo contrato vence en diciembre de este año, y aún le quedan por 6 jugadores más, aunque no todos los casos están en la misma situación, ya que algunos se irían con el pase en su poder.

Los números de Luis Advíncula en Boca

Desde su llegada al Xeneize, Luis Advíncula acumula 5 anotaciones y 10 asistencias al cabo de 119 encuentros oficiales con la camiseta de Boca. Además, se consagró campeón de cuatro títulos a nivel local.

Los otros contratos que vencen en Boca

De aquí hasta el fin de diciembre de este año, el Xeneize deberá trabajar en la renovación de contrato de seis jugadores más: Sergio Romero, Pol Fernández, Nicolás Valentini, Darío Benedetto, Javier García y Edinson Cavani.

Las situaciones son distintas, ya que el arquero y el volante central ya tienen ofertas en la mesa por parte de la dirigencia de Boca, por lo que son ellos ahora quienes deben tomar la decisión de renovar o de irse con el pase en su poder. En el caso de Chiquito, confesó que charlará con su familia para definir su futuro.

En el caso de Cavani, aún no tiene una oferta para renovar su contrato, pero todo indica que el Xeneize le ofrecería la extensión, ya que el deseo del futbolista también es seguir jugando en el club.

Por otro lado, el caso más complicado, es el de Nicolás Valentini, el defensor central que rechazó la oferta de renovación ya que su deseo es ser transferido en el próximo mercado de pases. Es por eso que fue colgado por la dirigencia y no volverá a sumar minutos hasta resolver su futuro.

Finalmente, Darío Benedetto y Javier García se irían con el pase en su poder. El delantero, habría pedido salir en la siguiente ventana de fichajes, y si no quedará en libertad de acción en diciembre, mientras que del arquero aún no hay novedades, aunque no seguiría en el club.