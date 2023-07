Revelan que Colidio no le atendió el teléfono a un integrante del Consejo de Fútbol: "No quiso"

Pese a la oferta aceptada de parte del Inter, Facundo Colidio terminó diciéndole que no a Boca. Por diferentes razones, el delantero le cerró la puerta a un posible regreso a su club de origen. Mientras tanto, negocia con River y otros equipos del extranjero.

Se habló mucho del “no” del jugador de 23 años al Xeneize y también de los motivos, teniendo en cuenta que entre clubes estaba todo arreglado y solo faltaba negociar el contrato. Martín Arévalo, en ESPN, reveló un detalle que hasta el momento nadie sabía.

Resulta que, buscando cerrar el acuerdo, Raúl Cascini intentó comunicarse directamente con Colidio. El integrante del Consejo de Fútbol quería dialogar directamente con el atacante, pero no tuvo éxito: “Lo llamó varias veces y no llegaron a hablar. No quiso”. Sí lo hicieron con Hernán Berman, su representante.

Colidio se encuentra de vacaciones en Rafaela y definirá su futuro el 12 de julio. Mientras tanto, River pisa fuerte como candidato, al igual que Toluca, Corinthians, entre otros. La prioridad es jugar en el fútbol europeo. ¿Cómo terminará la novela?