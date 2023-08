Ya pasaron varios días desde que La Bombonera fue allanada por una supuesta reventa de entradas, donde Celsa Ramírez, quien tiene a su cargo a la Fiscalía de Eventos Masivos de la Ciudad, determinó que también inspeccionaran la casa de Cristian Riquelme, hermano del vicepresidente de Boca.

Después de que se rumoreara la posibilidad de que el estadio Alberto J. Armando sufriera la clausura de sus tribunas, justo en la antesala a lo que terminó siendo el triunfo boquense sobre Platense por 3-1, fue Juan Román Riquelme quien apuntó fuertemente para con la fiscal.

El vicepresidente de Boca, que también está a cargo del Consejo de Fútbol, analizó la decisión que tomó Ramírez, quien ya tuvo algunos episodios para con los hinchas y el club de La Ribera. “Mi sensación es que la gente tiene claro lo que pasa. Todos los bosteros sabemos que esta señora tiene un problema con los hinchas de Boca. Antes de Platense fueron con armas largas, mandó a declarar a mi hijo en la pandemia, no sé si tiene un problema contra los Riquelme, mandó a allanar la casa de mi hermano” , inició en diálogo con TyC Sports.

Después de analizar la situación que se vivió hace una semana, le hizo una solicitud muy especial: “Pido que devuelva la PC de mi hermano porque es la que usa la hija de 3 años. Si ella tiene hijos, que la devuelva, la nena pobrecita ahora no tiene con qué jugar”, esbozó Riquelme.

El máximo ídolo de la historia del Xeneize entiende que las jugadas políticas comenzaron a notarse, dado a que en diciembre se celebrarán las elecciones presidenciales: “Esta señora tiene un problema con nuestra cancha, con los hinchas de Boca. Van a ensuciar por todos lados, como jugador me lo hicieron, me vendieron como un diablo, pero el tiempo pone las cosas en su lugar, soy una persona normal de Don Torcuato que defendí los colores de la mejor manera”, confesó. Y continuó: “Gracias a Dios no soy un borracho, ni drogadicto, ni timbero, y por suerte no me pueden acusar de nada, tengo dos vicios muy grandes: tomar mate y comer asado”.

Por último, Riquelme no quiso dejar de lado cómo es que su familia toma este tipo de situaciones, donde Boca siempre termina siendo el perjudicado, según su propia visión: “Jugaron fuerte, mandaron a declarar a mi hijo, allanaron a mi hermano, cuando se lo dije a mi hijo se reía Agustín, sabe cómo es el tema. La familia toma las cosas con calma y sabían que iba a pasar esto, lo hable con mi madre y me dijo que estaba feliz y orgullosa por volver, María está contenta”, completó.

¿Cuándo se juega la vuelta del Boca vs. Racing?

La vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores entre Boca y Racing se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de agosto a las 21:30, con sede en el Cilindro de Avellaneda.

¿Dónde y cómo ver los partidos de Boca en la Copa Libertadores?

Todos los partidos de la Copa Libertadores de América se pueden ver en vivo y en directo por la plataforma Star+ y a través de Telefé.