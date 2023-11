En un martes intenso y movido en el Mundo Boca, la madrugada no fue la excepción, ya que Juan Román Riquelme volvió a dialogar mediáticamente pero en una versión más suelta y más amena que de costumbre.

Sentado entre Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler en La Bombonera en lo que fue una emisión de “El Loco y el Cuerdo”, programa que el periodista outsider y el ex Presidente de Independiente comparten por YouTube, Román compartió más de dos horas de charla en donde primó el tema de las elecciones en el club de la Ribera con las respectivas problemáticas que surgieron en las últimas horas… aunque también se dio el espacio a otras temáticas vinculadas a Boca y a su gestión.

Dentro de los temas tratados en la entrevista que tuvo más de 100 mil personas en directo en YouTube, Román fue consultado por “Duka” sobre los arbitrajes en el fútbol argentino, con principal énfasis en lo que sucedió en el último Superclásico, en donde el árbitro fue Andrés Merlos, quien tuvo una polémica en la previa de aquel Boca – River ya que se filtró una foto suya de joven con indumentaria del club de Núñez.

Aquel encuentro que se disputó en La Bombonera el 1 de octubre en el que River venció por 2 a 0 a Boca tuvo ciertas incidencias arbitrales de parte de Merlos y por eso, Riquelme volvió a hablar al respecto, soltando un palito para el colegiado y a su vez para Enzo Pérez, capitán millonario.

“Fue raro que a Merlos lo hayan dejado dirigir el clásico. Si aparece cuatro días antes con la camiseta del otro club, es raro”, comenzó Román al respecto sobre el análisis de aquel Superclásico. Luego, elogió a Franco Armani diciendo que él “manejó bien el partido”, y lo comparó irónicamente con Merlos con esta misma frase.

Además, Riquelme recriminó abiertamente la jugada más polémica de ese Boca – River, en donde no se convalidó un gol de chilena de Edinson Cavani por un fino offside. “Para mi es gol, no repitieron esa jugada”, reclamó JRR. Por último, sobre el arbitraje y las cuestiones acontecidas en el último Superclásico, Román soltó el dardo para el capitán de River, de quien expresó: “Fue el único clásico en la historia en que Enzo Pérez no protestó”, con un claro mensaje por detrás referido a que, bajo su perspectiva, Andrés Merlos benefició a River y perjudicó a Boca en el último encuentro entre sí. Picante…

Riquelme habló sobre el cierre del 2023 de Boca

En medio de la charla con Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler, Román hizo un balance sobre el cierre de año de Boca y dejó una frase contundente: “Nos duele mucho no haber clasificado a la Libertadores del año que viene. Esta última parte del año nos quedamos sin nafta, la final en Río nos dolió, nos dejó muy golpeados”, soltó Riquelme, aunque luego sacó chapa con los títulos obtenidos durante esta gestión: “La dirigencia anterior ganó 6 títulos en 8 años, nosotros en 4 ganamos 6 también y nos deben dos finales”, expresó.

Una de las tantas frases de Riquelme contra la oposición

Entre tantas declaraciones acerca de las elecciones, la suspensión de parte de la Justicia por las presuntas irregularidades que denunció Andrés Ibarra y las estrategias que lanzan desde la oposición en la campaña, Riquelme nuevamente fue durísimo con el candidato a Presidente del frente opositor y con Mauricio Macri, el candidato a Vice. “Yo creo que da tristeza pero el hincha sabe lo que está pasando. Y como saben que pierden y pierden por goleada, hacen lo que están haciendo. Y se meten con lo más sagrado que tiene un club: los hinchas. Del otro lado hay un señor que hace una presentación para que los hinchas no puedan votar. Es increíble. Yo lo venía viendo. Los conozco hace más de veinte años. Muchos hinchas que creían que no se iban a meter con el club ahora se dieron cuenta que sí”, esbozó JRR sin filtro.

Luego, sobre el asunto, sentenció: “Ojalá que la jueza mañana (NdR: este jueves) levante la medida, porque nosotros hicimos todo lo que corresponde, y que el domingo podamos vivir un día maravilloso”. Horas antes de la entrevista a “El Loco y el Cuerdo”, Riquelme ya había sido duro con la oposición en la conferencia de prensa donde incluso declaró públicamente su abogado.