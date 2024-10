Riquelme rompió el silencio tras los incidentes de Boca: "Los barras de nuestro club se portaron de maravillas"

Juan Román Riquelme tuvo una intervención decisiva para controlar los incidentes que se habían desatado en las tribunas del Coloso Marcelo Bielsa, de Rosario, entre hinchas de Boca, que querían avanzar hacia los de Gimnasia, con la Policía previo al inicio del segundo tiempo del partido de Copa Argentina.

Consumada la clasificación del Xeneize a semifinales, luego de igualar 1-1 e imponerse en los penales, el ídolo y presidente del club se refirió a ese episodio extrafutbolístico que lo tuvo como protagonista necesario para evitar un desenlace que pudo ser trágico.

“Llegó un momento en el que me salió bajar, yo soy hincha de mi club, amo a mi club, amo a la gente y siempre siento que tenemos que ayudar para que entendamos que es deporte y que también a veces como criticamos mucho a los hinchas de cualquier equipo que es lo más fácil, o a la policía, yo tengo que agradecer a los policías que estaban ahí, porque cuando bajé y hablé con ellos entendieron que había chicos y mujeres“, comenzó diciendo en diálogo con Radio 10.

Y continuó: “Pidieron disculpas por las balas de goma que tiraron y después hay una cosa que también para mí es muy importante, los hinchas de la platea entendieron que había que ayudar. Hubo una situación fabulosa que los barras del arco nuestro comenzaron a llegar y así como muchas veces se los critica, ayer se acercaron hasta ahí y me ayudaron a que la gente se calme y ayudemos a los hinchas de boca. Lo de anoche hay que tenerlo en cuenta y darles las gracias”.

La intervención de Riquelme fue clave para controlar los incidentes en las tribunas del Coloso.

Riquelme también se refirió al breve intercambio de palabras que mantuvo con un hincha en pleno momento de tensión, cuando todavía no se había terminado de controlar la situación entre policías y simpatizantes. “Me dijo ‘salí de acá que te van a lastimar’. Es maravilloso. Lo del hincha de Boca conmigo es increíble. Si yo me tengo que parar adelante para que no los lastimen lo haré todos los días.

La gente de la platea se comportó, la gente de Gimnasia entendió en un momento que había que clamarse y se pudo jugar el partido”, relató.

Publicidad

Publicidad

ver también No se vio: la agresión que estuvo a punto de recibir Riquelme en el cruce entre los hinchas de Boca y la policía

El diálogo con un policía

Una foto de Juan Román Riquelme con sus manos sobre el casco de un policía, en un gesto de comprensión, se convirtió en una de las postales de los incidentes que se vivieron en Rosario, con hinchas de Boca y Gimnasia involucrados en una disputa que a punto estuvo de volverse incontrolable.

En diálogo con Radio 10, el presidente reveló cuál fue el diálogo que mantuvo con el efectivo de seguridad en el estadio. “Le dije ‘te pido por favor mantené a la policía donde está. Que no avancen que nosotros vamos a llevar a los hinchas’. Ayer los barras de nuestro club se portaron de maravillas“.