El pasado sábado, se cumplieron cinco años de “La Final Eterna”, en la que River venció a Boca el 9 de diciembre del 2018 en el Santiago Bernabéu de Madrid y se consagró campeón de la Copa Libertadores de aquella temporada. Pese al recuerdo que los hinchas y el propio club suelen hacer año tras año, esta jornada no pudo ser de celebración total debido a que el Millonario vio la derrota ante Rosario Central en las semifinales de la Copa de la Liga.

Luego del empate 0 a 0 entre el equipo de Martín Demichelis y el “Canalla” en Córdoba, el pase a la final se definió por penales y allí los cuatro ejecutantes de River fallaron sus remates, mientras que los de Central solamente anotaron dos disparos que le bastaron para lograr la clasificación al partido que definirá al campeón del certamen local, en donde enfrentarán a Platense.

En la previa del partido, cuando el conjunto riverplatense arribaba en el micro al Mario Alberto Kempes, varios futbolistas del plantel millonario se atrevieron a realizar gestos a una cámara que retraba su llegada al estadio mundialista, los cuales fueron directamente dirigidos a Boca.

En concreto, Esequiel Barco, Leandro González Pirez, Facundo Colidio y Agustín Palavecino fueron parte de las chicanas al eterno rival millonario desde el ómnibus que llevó a los jugadores de River al Kempes. Barco fue el más claro de todos, gesticulando con los dedos una “L”, en alusión a cómo festeja los goles Germán Cano, el verdugo de Boca en la reciente final de Libertadores en donde Fluminense se consagró campeón. Luego, González Pirez hizo un signo de “3” con su mano, una clara referencia al 3 a 1 del resultado final en Madrid en la final de 2018. Colidio y Palavecino, detrás de ellos, se sumaron a la burla con carcajadas.

Pese a que la chicana fue dirigida hacia Boca y no al rival que enfrentaban en aquella jornada, Rosario Central, el tiro le terminó saliendo por la culata a los jugadores de River debido a que vieron la derrota frente al conjunto rosarino dirigido por Miguel Ángel Russo en los penales, luego de lo que fue un parejo 0 a 0 en los 90 minutos.

Russo sacó pecho por sus eliminaciones a River

Luego del partido que clasificó a Rosario Central a la final de la Copa de la Liga, Miguel Ángel Russo se expresó acerca de la chapa que tiene para dejar fuera de competencia a River, algo que hizo en cuatro ocasiones en certámenes nacionales (Copa Argentina 2014 y Copa LPF 2023 con Central, y Copa Argentina 2020 y Copa LPF 2021 con Boca). Sobre esto, Russo destacó: “Me tocó dos veces eliminar a River por penales, me tenía una fe ciega“. Además, sentenció que veía “muy bien” a Jorge Broun para atajar los penales. El propio “Fatura” terminó deteniendo tres remates desde los doce pasos: a Enzo Díaz, a Agustín Palavecino y a Gonzalo Martínez.

La palabra de Demichelis sobre el partido y el 9 de diciembre

Tras la caída ante Central, Demichelis habló en conferencia de prensa, en donde se responsabilizó de la derrota y agradeció a los hinchas por su compromiso con el equipo millonario. Además, soltó un comentario al pasar sobre el aniversario de la final de la Libertadores ante Boca.

“A la gente lo primero que tengo para decirle son palabras de agradecimiento, darle las gracias y felicitarlos porque no dejan de alentar y apoyar en donde nos toque jugar. Soy el principal responsable cuando las cosas no salen bien, pero siempre que me toca cruzarme con un hincha de River hay siempre un respeto recíproco. Me formé en River, hace 5 años estaba en Madrid gritando el gol del Pity y creo que la gente lo sabe, yo soy el primero que quiere ganar. Si ganamos el 22 (Trofeo de Campeones) vamos a cerrar el año con dos títulos, vamos a descansar poco y preparar la pretemporada para un buen 2024”, expresó el DT de River.