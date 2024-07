El error de Boca al no presentar los cambios en la lista de buena fe para la Copa Sudamericana sigue generando ruido. Ni la palabra del presidente Juan Román Riquelme por estas horas logró calmar lo que es un gran escándalo a horas de jugar ante Independiente del Valle. En relación a todo esto, la palabra de Roberto Mouzo, una gloria del cuadro azul y oro, quien mostró su preocupación por estos problemas.

En diálogo para BOLAVIP, Mouzo se mostró muy afligido por lo que fue este error institucional al no poder contar con los refuerzos que tuvo Boca en este mercado para el Playoff de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle. “Lo que estoy escuchando, me duele. Se compraron jugadores y ahora que no puedan jugar porque no llegaron a anotarlos, son cosas que realmente me duelen“, expresó.

Más en detalle, el ídolo xeneize de 71 años consideró este escándalo como un “terrible error”. “Yo creo que nunca ha pasado en una situación así, como ésta“, dijo. Y añadió: “Yo quiero siempre lo mejor para Boca, pero cuestan aceptar estas cosas“.

El miedo a perder la identidad de Boca

Este tipo de situaciones preocupan al hincha, pero un ídolo de la dimensión de Roberto Mouzo, campeón de dos Copas Libertadores (1977 y 1978) y una Intercontinental (1977), además de tres títulos locales, siente temor por lo que puede ser el futuro de la institución por esta clase de errores.

Roberto Mouzo, junto a su estatua en el club (X @BocaJrsOficial).

“Tengo miedo que perdamos la identidad con estas cosas (las no inscripciones). Son 15 que no pueden jugar, los que se van a la Selección, los que no pueden jugar por esto“, apuntó el histórico ex defensor.

Con tantas ausencias, el técnico Diego Martínez deberá utilizar a muchos juveniles, algo que hasta ha sido una constante en Boca desde su llegada. “Antes costaba mucho costaba debutar muy joven en la Primera División del fútbol argentino. Ahora tienen 16 o 17 años y ya están jugando en primera (por los juveniles que deben debutar)”, opinó Mouzo.

¿Cómo ve a los defensores de Boca? La opinión sobre Marcos Rojo, Cristian Lema y los dos ex centrales que le gustó en el club

Como una gloria de la defensa de Boca, resulta imprescindible saber qué visión tiene Mouzo respecto al presente de la defensa, sobre todo con tantos cambios que Diego Martínez ha tenido que hacer por lesiones, pero también por suspensiones.

“Tengo 426 partidos, divisiones inferiores, y no me echaron nunca. Marcos Rojo llegó en un momento donde realmente yo le veía ganar pelotas muy importantes, no necesitaba ir como fue en algunas situaciones de juego. Es lo mismo que Lema, que a él lo traiciona el temperamento y realmente de 2 no puede jugar, yo lo vi mal parado jugando de 2. A mí me amonestaban y yo decía ‘pucha, tengo que tener cuidado’, después iba y quitaba una pelota, la quitaba, iba fuerte, pero sin mal intención”, aseveró el ‘Chacha’.

“¿Sabes qué me gustaba a mí y me hacían acordar a Pancho Sá y a mí? El Licha López e Izquierdoz, que vi que va a jugar en Lanús. Yo los miraba y realmente se veía cómo se entendían”, destacó.