Tras un intento fallido por fichar a Cristian Medina, en Botafogo decidieron volver a levantar el teléfono para hacer a Boca un ofrecimiento para llevarse a Luis Advíncula, aprovechando que el contrato del jugador con el club finaliza en diciembre de este año. Sin embargo, desde el Xeneize también rechazaron la posibilidad de avanzar en las negociaciones por el peruano, a quien consideran intransferible.

Este martes, el periodista Fafi Pérez reveló en DSports Radio el monto de la oferta que hizo llegar el equipo brasileño por quien fue una de las máximas figuras de Boca en 2023, habiendo sido incluso el autor del gol en la final de la CONMEBOL Libertadores ante Fluminense: “Un millón de dólares”.

La estrategia de Botafogo fue ofrecer al jugador un salario tres veces mayor al que actualmente percibe en Boca, para intentar así que sea este quien ejerciera presión para forzar una salida que le dejaría muy poca recompensa económica al equipo que preside Juan Román Riquelme.

“¿La única oferta fue un millón de dólares? ¿Estamos desde ayer hablando de la posibilidad que Advíncula fuera a Botafogo por un millón de dólares? No es serio que un club brasileño venga a buscarle un jugador a Boca por un millón de dólares. Esta vez sí merece que Riquelme no les levante más el teléfono. Y Advíncula tiene que saber que no es seria la oferta por él. Te tenés que sentir poco valorado si te vienen a buscar por un millón de dólares”, reflexionó Ariel Senosiain, conductor de No veo la hora.

El compromiso que asumió Advíncula con Boca

Más allá que al peruano le quedan nada más que 12 meses de contrato con Boca, Fafi Pérez reveló que ya desde diciembre le había comunicado a Juan Román Riquelme el compromiso de extender su vínculo en 2024 si este ganaba las elecciones. Por esa razón, se espera que pronto haya novedades sobre el nuevo contrato del peruano, que además llegaría con un aumento salarial como premio a su gran 2023.

Los números de Advíncula en Boca

El futbolista peruano logró cambiar los murmullos por ovaciones en La Bombonera, para comenzar un nuevo año con cartel de referente y siendo uno de los favoritos de los hinchas de Boca. En total, lleva disputados 101 partidos oficiales con el club, aportó 5 goles, 4 de ellos en la pasada edición de la CONMEBOL Libertadores, y 5 asistencias.