Se formó en el Ascenso, robaron la plata de su pase y fue el héroe de Boca ante Gimnasia: la historia de Leandro Brey

Boca necesitaba imperiosamente meterse en la semifinal de la Copa Argentina y así lo hizo. No fue fácil porque tuvo que recurrir a los penales ante Gimnasia para hacerlo , pero en esa instancia hubo una figura excluyente: Leandro Brey . El arquero de 22 años que reemplazó a Chiquito Romero -tras varios rendimientos para el olvido- atajó cuatro penales y así fue que los de Fernando Gago se metieron entre los cuatro mejores del torneo más federal del país. En esa instancia se verán las caras con Vélez.

Muchos se sorprendieron, pero otros tantos no cuando se enteraron que Leandro Brey iba a ser titular contra Gimnasia. Hacía tiempo que Romero no estaba en su mejor nivel y Gago había sido claro cuando asumió al decir que iba a jugar el que mejor esté, pero esa máxima suele aplicarse para los jugadores de campo, por lo general no es tan habitual que haya cambios en el arco. Durante los 90 minutos, Brey tuvo un partido correcto, pero cabe destacar que falló en el gol en contra de Marcos Rojo que le dio el empate a Gimnasia. Ese error quedó en el olvido tras la brillante tanda de penales que tuvo.

Leandro Brey. (Foto: IMAGO).

Los inicios de Brey y la llegada a Boca

Nacido en Lomas de Zamora, Leandro Brey siempre fue un apasionado al fútbol y sus primeros pasos fueron en el Club Olimpia, en el baby. Años más tarde se sumó a las Inferiores de Los Andes y allí tuvo su estreno oficial en el año 2021 cuando tuvo que ingresar en un partido caliente ante Argentino de Quilmes. Durante ese año se consolidó en el Milrayitas y en 2022 pasó a Boca, que desembolsó 450 mil dólares por el 90% del pase.

Se robaron el dinero de su pase

En abril de 2023 hubo elecciones en Los Andes y Omar Plaini fue electo como presidente. La nueva dirigencia había sido informada que los 450 mil dólares del dinero del pase de Brey había sido guardado en una caja de seguridad del Banco Provincia de la sucursal de Monte Grande, pero cuando Plaini -junto al tesorero- llegaron al banco se encontraron con que no había nada.

En ese momento, Plaini manifestó: “ La plata de Brey, no está. En la tarde de hoy (4 de abril de 2023), nuestro presidente Omar Plaini junto a Federico Bottero, tesorero del club, se hicieron presentes en la sucursal Monte Grande del Banco Provincia a los fines de confirmar y corroborar los dichos de Victor Grosi, quien junto a toda su Comisión Directiva, habían manifestado que el dinero correspondiente a la transferencia de Leandro Brey se encontraba guardado en una caja de seguridad de dicho lugar ”.

Brey en Boca

Leandro Brey llegó a Boca como una apuesta y por eso pasó su primera etapa en Reserva, aunque en 2022 tuvo su estreno oficial con la camiseta del Xeneize cuando tuvo que reemplazar a Agustín Rossi en un partido ante Always Ready. Luego regresó a Reserva y, de cara al 2023 quedó detrás de Romero y García en la consideración. En este 2024 volvió a tener algunas oportunidades en Primera. Inclusive se recuerda su gran actuación ante Nacional Potosí por la Copa Sudamericana.

Brey tras su actuación ante Gimnasia. (Foto: Getty).

La sanción de dos partidos que recibió Chiquito Romero le dio la oportunidad a Brey de mostrarse por el torneo local y allí tuvo actuaciones correctas ante Belgrano y Argentinos Juniors, pero con el castigo cumplido, ante Tigre volvió a la titularidad Romero en lo que fue el estreno de Fernando Gago como DT del Xeneize. El 3 a 0 en contra, con varias fallas de Chiquito, hicieron que el entrenador opte por Brey para enfrentar al Lobo por la Copa Argentina y el ex Los Andes no le falló.

El paso de Brey por la Selección Argentina

Leandro Brey también tiene su historia con la camiseta de la Selección Argentina. A comienzos de 2024, Javier Mascherano citó al arquero de Boca al Preolímpico de Venezuela y allí fue titular en todos los partidos del certamen que le dieron a Sub 23 el pasaje a los Juegos Olímpicos. A París 2024 viajó, pero no sumó minutos ya que estuvo detrás de Gerónimo Rulli en la consideración del entrenador.