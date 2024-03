Son muchos los jugadores que pasaron sin pena ni gloria por Boca. Algunos no pudieron cumplir por las expectativas por cuestiones futbolísticas, otros por temas físicos y hay casos particulares. Dentro de este grupo está Claudio “Chiqui” Pérez, hoy retirado, quien asegura que se arrepiente de haberse marchado de la forma en que lo hizo.

“Mi paso por Boca no fue el esperado“, admitió el ex defensor en diálogo con Planeta Boca Juniors y agregó: “Como todo jugador, quería jugar más. Pero ahí te das cuenta que en Boca tenés que estar al 120%, si bajás 1% no jugás. Son todos jugadores elite, los mejores”.

Sobre su salida, explicó: “Cuando agarré confianza los últimos 6 meses y ya me veía para seguir mucho tiempo más en Boca, el Vasco (Arruabarrena) tomó la decisión de que me vaya faltando 10 días para empezar el torneo. Lo disfruté muchísimo. Me arrepiento una y mil veces de haberme ido y no pensar tranquilo, aguantar un poquito más“.

Argumentando su enojo, detalló: “En la pretemporada (enero 2015) era el titular y de un día para el otro pasé a ser el quinto defensor. La verdad eso al jugador le molesta mucho. Tomé la decisión de no ser ni el quinto ni el sexto jugador y buscar mi camino por otro lado. Cuando te dicen que sos el quinto o el sexto, es prácticamente que vas a ir a entrenar y no vas a jugar ni siquiera en una práctica”.

Chiqui Pérez sueña con ser DT de Boca

Hablando de su retiro con PBJ, el cordobés contó cómo comenzó esta nueva etapa en su vida futbolística: “Me levanté un sábado en las vacaciones y dije ‘hasta acá llegué’. Me voy a dedicar al otro paso que es ser Director Técnico, donde estoy agarrando experiencia con algunos equipos de acá de Córdoba“.

“Belgrano y Boca son dos sueños, opciones grandes y lindas. Para ir a Boca tenés que hacer un recorrido muy grande, va gente muy reconocida. Después se irá dando, con mi cuerpo técnico iremos donde nos llamen e iremos armando la carrera”, soltó.

Los números de Chiqui Pérez en Boca

El marcador central disputó 39 partidos con la camiseta de Boca. Allí supo anotar 2 goles (vs. Barcelona, en la Libertadores 2013; y Godoy Cruz, en el torneo local) y dar una asistencia. Fue dirigido por Carlos Bianchi (lo llevó él) y Rodolfo Arruabarrena, pero no pudo obtener ningún título en la institución.