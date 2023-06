Desde el momento en que Darío Benedetto retornó a Boca, su rendimiento no fue el mismo que tuvo durante su primer ciclo. A pesar de que convirtió goles y en varios partidos fue importante, la jerarquía que siempre mostró pareciera que se la olvidó en el Aeropuerto Ministro Pistarini.

Tuvo altibajos como cualquier futbolista, y siempre buscó salir hacia adelante. Pero ahora le está costando más de lo normal, y dentro del terreno azul y oro relevaron las motivos por los que el Pipa está pasando este durísimo momento, en el que se le cerró el arco y los hinchas lo transforman tendencia en las redes sociales por su flojísimo rendimiento.

El último gol que anotó Benedetto fue el pasado 15 de mayo ante Belgrano, pero anteriormente solo le había convertido a Olimpo de Bahía Blanca por la Copa Argentina, el 25 de marzo. Solamente marcó dos tantos en los últimos 6 meses, y ya no gravita como lo hacía antes.