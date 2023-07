Al margen de la inminente contratación de Edinson Cavani, en Boca siguen buscando refuerzos en el mercado de pases para los puestos de la defensa central, el extremo por derecha y el de volante creativo. En esta posición, el nombre que trascendió en las últimas horas como posible alta generó un gran impacto, ya que el apuntado era Benjamín Rollheiser.

El actual futbolista de Estudiantes arribó desde River en julio del 2022 y su salida del Millonario no fue nada buena. Es que con su caso, Rollheiser y el club de Núñez no se pusieron de acuerdo en la renovación de su contrato y por eso, tanto él como Fabrizio Angileri fueron colgados seis meses en River hasta que tuvieron la posibilidad de irse con el pase en su poder.

De esa manera recaló en el club de La Plata en donde hoy es figura absoluta del conjunto de Eduardo Domínguez y uno de los volantes creativos más determinantes del fútbol argentino. En ese contexto es donde Boca se mostró interesado en su ficha, en donde incluso hubo un llamado de Juan Román Riquelme para seducirlo de vestir la camiseta azul y oro.

Sin embargo, Estudiantes lo tasó en 7 millones de dólares y eso ya dificultaba su contratación en el Xeneize. En paralelo, también se supo en las últimas horas lo que fue la respuesta del propio Rollheiser para Román y para Boca respecto a este interés de sumarlo.

Según informó TyC Sports, el volante ex River le agradeció el llamado a Riquelme y el consecuente interés por su ficha, y le manifestó que se encuentra cómodo en Estudiantes, por lo que no tiene intenciones de salir del club pincharrata en el corto plazo. De esta manera, Rollheiser no será refuerzo de Boca, por lo menos en este mercado de pases.

