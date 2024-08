Son jornadas decisivas para conocer de manera oficial si Boca perderá o no a otra de sus figuras en este mercado de pases. Cristian Medina es pretendido por el Fenerbahce de Turquía -dirigido por José Mourinho- y por la Fiorentina italiana y ambos equipos enviaron ofertas millonarias al Xeneize por su ficha. Desde el club declararon en más de una ocasión que lo consideran intransferible y que solo saldría por su cláusula de rescisión, valuada en 20 millones de dólares.

Y es que mientras en Boca no quieren aceptar ofertas por una de sus figuras en este libro de pases debido a que ya no puede buscarle un reemplazante en el mercado del exterior, este lunes se conoció la postura del propio Cristian Medina debido a una charla privada que quedó grabada en un video del club.

En las imágenes que publicó la cuenta de “El Canal de Boca” en YouTube con el entrenamiento del pasado domingo pensando en el duelo ante Estudiantes por la Liga Profesional, se vio una inédita charla entre Medina y Miguel Merentiel en la que el volante surgido en las inferiores le dijo al uruguayo una frase que se alcanzó a oír de manera clara: “Si no me voy ahora, no me voy más“. Luego, Medina habló de tener que firmar un “contrato de por vida” en referencia a esta charla que tenía con el delantero en privado.

Por lo pronto, Boca no quiere vender a su estrella surgida en el semillero xeneize, pero si el futbolista busca ampliar sus horizontes y tener un nuevo desafío en su carrera, si un club ejecuta la cláusula de rescisión y el jugador acepta, el equipo de la Ribera no tendrá más opción que darle salida a Cristian Medina.

Las dos ofertas que recibió Boca por Cristian Medina

De momento, Fenerbahce y Fiorentina son los dos equipos interesados en el volante de Boca. Primeramente, el conjunto turco ofertó 11 millones de euros por su pase y el Xeneize lo rechazó. Fiorentina fue más a fondo, y propuso 14 millones, pero también fue desestimada por el club de la Ribera. Ambos equipos quedaron en enviar contraofertas, pero la postura de Boca es firme: es intransferible.

Por ende, Boca solo perdería a Medina si el club que lo quiera ejecuta su cláusula de rescisión de 20 millones de dólares y si, posterior a dicha ejecución, el futbolista acepta salir.

Cómo puede reemplazar a Cristian Medina si se va de Boca

El mercado de pases con el exterior está cerrado, por lo que Boca no podrá reemplazar a Cristian Medina con un futbolista que provenga de ligas extranjeras. Sin embargo, sí podrá buscar a un jugador del ámbito local hasta el 6 de septiembre, cuando el mercado en el fútbol argentino cerrará de manera definitiva.

Así, si Medina termina ejecutando su cláusula de rescisión para marcharse de Boca, la posibilidad fuera del club de reemplazarlo tendrá que ser con un refuerzo de cabotaje. Sino, será incluso con los futbolistas que se encuentran dentro del plantel, como Jabes Saralegui, Tomás Belmonte, Ignacio Miramón u otras alternativas.